Najdroższe kluby w Ekstraklasie: 2025/2026. Kto na czele listy? [RANKING]

Nowy sezon Ekstraklasy wystartował na dobre, a za nami najciekawsze letnie okno transferowe ostatnich lat. Kluby inwestowały w wzmocnienia, sprowadzały młode talenty i żegnały gwiazdy, a efekty tych ruchów najlepiej widać w wartości całych drużyn. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się ranking najdroższych klubów Ekstraklasy 2025/2026 – od outsidera po absolutną czołówkę ligi.

18. Wisła Płock

Zestawienie otwiera zespół, który awansował do Ekstraklasy jako ostatni, bo dopiero po barażach. Nie przeszkodziło to Wiśle Płock w dotarciu na fotel lidera rozgrywek. Klub z trenerem Mariuszem Misiurą wykonali latem dużo pracy, ale mimo tego to Wisła Płock ma kadrę wartą najmniej pieniędzy (wszystkie dane według portalu Transfermarkt).

Łączna wartość rynkowa: 8,5 mln euro

Liczba piłkarzy: 31

Średni wiek: 27,2

Liczba obcokrajowców: 15

Piłkarz wart najwięcej: Tomas Tavares, Matchoi Dialo – 800 tys. euro

Piłkarz wart najmniej: Maciej Gostomski, Dawid Barnowski – 75 tys. euro

17. Arka Gdynia

Kadrę wycenianą na 8,5 mln euro ma również inny beniaminek, Arka Gdynia. Trener Dawid Szwarga dostał kilku interesujących piłkarzy, a jednym z nich jest najdroższy zawodnik w zespole, czyli Nazariy Rusyn, który ma stanowić o sile beniaminka z Trójmiasta w sezonie 2025/2026.

Łączna wartość rynkowa: 8,5 mln euro

Liczba piłkarzy: 27

Średni wiek: 27,6

Liczba obcokrajowców: 14

Piłkarz wart najwięcej: Nazariy Rusyn – 1 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Kacper Krzepisz – 50 tys. euro

16. Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Spośród tegorocznych beniaminków najdroższą kadrę ma Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Kadra warta 8,68 mln euro wystarczyła jednak tylko do wyprzedzenia dwóch zespołów. W oczy rzuca się przede wszystkim sprowadzony w letnim oknie transferowym argentyński defensor, Lucas Masoero (wartość 1,5 mln euro).

Łączna wartość rynkowa: 8,68 mln euro

Liczba piłkarzy: 27

Średni wiek: 26,5

Liczba obcokrajowców: 10

Piłkarz wart najwięcej: Lucas Masoero – 1,5 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Eric Topor, Diego Deisadze – 25 tys. euro

15. Piast Gliwice

Tuż nad beniaminkami znajduje się weteran rozgrywek Ekstraklasy, czyli Piast Gliwice. Letnie okno transferowe oraz pierwsze kolejki sezonu 2025/2026 pokazały, że tak niska pozycja Piasta w rankingu nie jest przypadkiem. Kadra zespołu z Gliwic nie przekracza bowiem granicy 10 mln euro.

Łączna wartość rynkowa: 9,18 mln euro

Liczba piłkarzy: 28

Średni wiek: 26

Liczba obcokrajowców: 12

Piłkarz wart najwięcej: Ema Twumasi – 800 tys. euro

Piłkarz wart najmniej: Levis Pitan, Dawid Rychta, Mateusz Kopczyński – 25 tys. euro

14. GKS Katowice

Pierwszy klub w tym zestawieniu, którego wartość kadry przekroczyła dwucyfrową liczbę to GKS Katowice. Tego lata na Śląsk trafiło kilku interesujących zawodników. W gronie tym są Ilya Shkurin Mateusz Kowalczyk, którzy znacząco podbijają wartość katowickiej ekipy.

Łączna wartość rynkowa: 11,35 mln euro

Liczba piłkarzy: 29

Średni wiek: 27,3

Liczba obcokrajowców: 6

Piłkarz wart najwięcej: Ilya Shkurin, Mateusz Kowalczyk – 1,5 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Łukasz Trepka – 25 tys. euro

13. Korona Kielce

W dolnej połowie rankingu pomimo pobicia swojego rekordu transferowego jest także Korona Kielce. Słoweński pomocnik Tamar Svetlin kosztował klub aż 800 tys. euro. Co ciekawe, nie czyni go to najdroższym zawodnikiem w kadrze Korony. Takowymi są bowiem Viktor Popov i Slobodan Rubezic, których wartość to 1,5 mln euro.

Łączna wartość rynkowa: 11,63 mln euro

Liczba piłkarzy: 28

Średni wiek: 23,5

Liczba obcokrajowców: 10

Piłkarz wart najwięcej: Viktor Popov, Slobodan Rubezic – 1,5 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Michał Niedbała – 25 tys. euro

12. Zagłębie Lubin

Pozycja w rankingu najdroższych kadr w Ekstraklasie w przypadku Zagłębia Lubin dosyć trafnie odzwierciedla sytuację zespołu. Klub od lat skutecznie walczy o zachowanie ligowego bytu, dzięki czemu ma względnie stabilną sytuację. Skład Zagłębia nie pozwala rywalizować o wysokie pozycje, ale też powinien wystarczyć do utrzymania.

Łączna wartość rynkowa: 13,45 mln euro

Liczba piłkarzy: 33

Średni wiek: 25,8

Liczba obcokrajowców: 8

Piłkarz wart najwięcej: Igor Orlikowski – 2 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Kamil Nowogoński, Jasmin Buric – 25 tys. euro

11. Motor Lublin

Motor Lublin ma w przyszłości znaleźć się w ścisłej czołówce klubów Ekstraklasy. Takich ambicji nie kryje właściciel klubu, Zbigniew Jakubas. Minione lato nie potwierdziło jednak ambicji tego projektu. Klub był oszczędny w ruchach. Ostatecznie w rankingu uplasował się w dolnej połowie.

Łączna wartość rynkowa: 13,65 mln euro

Liczba piłkarzy: 27

Średni wiek: 25,3

Liczba obcokrajowców: 12

Piłkarz wart najwięcej: Bright Ede – 2 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Kacper Plichta, Paskal Meyer – 50 tys. euro

10. Radomiak Radom

Radomiak Radom zaliczył świetny start w nowym sezonie Ekstraklasy. Klub jak co roku dokonał latem sporych roszad kadrowych. Do Radomia ponownie trafiło wielu interesujących zawodników, na czele z piłkarzem Manchesteru City. Między innymi ten ruch sprawił, że kadra radomian warta jest 14,75 mln euro.

Łączna wartość rynkowa: 14,75 mln euro

Liczba piłkarzy: 28

Średni wiek: 25,9

Liczba obcokrajowców: 18

Piłkarz wart najwięcej: Josh Wilson-Esbrand – 4 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Wiktor Koptas, Mikołaj Molendowski – 25 tys. euro

9. Lechia Gdańsk

Ubiegłoroczny beniaminek w poprzednim sezonie musiał mocno martwić się o pozostanie w Ekstraklasie. Lechia Gdańsk miała bowiem problemy finansowe, co skutkowało odjęciem punktów w tym sezonie. W Trójmieście muszą uważać z transferami, ale finalnie do ekipy Johna Carvera dołączyło kilka interesujących postaci. Jedną z nich jest wyceniany na 2 mln euro Aleksandar Cirkovic.

Łączna wartość rynkowa: 15,65 mln euro

Liczba piłkarzy: 27

Średni wiek: 23,6

Liczba obcokrajowców: 16

Piłkarz wart najwięcej: Aleksandar Cirkovic – 2 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Bartosz Brzęk – 150 tys. euro

8. Górnik Zabrze

W początkowej fazie okna transferowego, Górnik Zabrze nazywany był królem letniego polowania. Transfery do klubu były nie tylko liczne, ale i jakościowe. Do Lukasa Podolskiego i spółki dołączyli znani z Jagiellonii Białystok Jarosław Kubicki i Michal Sacek. W efekcie kadra Górnika warta jest 16,53 mln euro.

Łączna wartość rynkowa: 16,53 mln euro

Liczba piłkarzy: 28

Średni wiek: 26

Liczba obcokrajowców: 16

Piłkarz wart najwięcej: Patrik Hellebrand – 2 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Abbati Abdullahi – 25 tys. euro

7. Pogoń Szczecin

Wokół Pogoni Szczecin od miesięcy dzieje się niezwykle dużo. Alex Haditaghi dba o to, aby nawet postronni obserwatorzy Ekstraklasy nie nudzili się śledząc losy tego zespołu. Pogoń miała namieszać na rynku transferowym i rzeczywiście to zrobiła, chociaż w mniejszej skali, niż można było się tego spodziewać. Szczecinianie w swoich szeregach mają między innymi wycenianego na 4,5 mln euro, Sama Greenwooda.

Łączna wartość rynkowa: 22,75 mln euro

Liczba piłkarzy: 30

Średni wiek: 24,1

Liczba obcokrajowców: 16

Piłkarz wart najwięcej: Sam Greenwood– 4,5 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Krzysztof Kamiński – 150 tys. euro

6. Cracovia

Cracovia już w minionym sezonie potrafiła podłączyć się do walki o czołowe miejsca w Ekstraklasie. Teraz z nowym trenerem, Luką Elsnerem, wygląda to jeszcze lepiej. Do Krakowa przeniosło się kilku zawodników z doświadczeniem w ligach z TOP5. Nie powinno zatem dziwić, że wartość rynkowa kadry Cracovii to aż 24,7 mln euro.

Łączna wartość rynkowa: 24,7 mln euro

Liczba piłkarzy: 30

Średni wiek: 25,2

Liczba obcokrajowców: 17

Piłkarz wart najwięcej: Mauro Perkovic – 3,5 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Oskar Wójcik, Konrad Golonka, Dawid Polak – 25 tys. euro

5. Widzew Łódź

Widzew Łódź zapowiadał, że to będzie mocne okno transferowe. Nikt chyba nie spodziewał się jednak, że właściciel Robert Dobrzycki odkręci kurek z pieniędzmi tak bardzo. Łodzianie ogłaszali transfer za transferem, sukcesywnie przebudowując kadrę. Punktem kulminacyjnym był deadline day, kiedy to Widzew ogłosił, że ich piłkarzem został Andi Zeqiri. Goal.pl udało się dowiedzieć ile Widzew zapłacił za tego gracza.

Łączna wartość rynkowa: 28,83 mln euro

Liczba piłkarzy: 31

Średni wiek: 24,4

Liczba obcokrajowców: 17

Piłkarz wart najwięcej: Andi Zeqiri – 4 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Jan Krzywański – 50 tys. euro

4. Jagiellonia Białystok

Po historycznym ćwierćfinale Ligi Konferencji, Jagiellonia Białystok została rozkupiona. Dyrektor sportowy Łukasz Masłowski miał zatem arcytrudne zadanie, aby w zasadzie od nowa stworzyć kolejną drużynę. To się udało, ponieważ wartość kadry Jagiellonii przekroczyła 30 milionów euro. O jej sile stanowią najdrożsi piłkarze, czyli Sławomir Abramowicz i Afimico Pululu.

Łączna wartość rynkowa: 30,4 mln euro

Liczba piłkarzy: 29

Średni wiek: 23,7

Liczba obcokrajowców: 15

Piłkarz wart najwięcej: Sławomir Abramowicz, Afimico Pululu – 4 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Bartosz Mazurek – 100 tys. euro

3. Raków Częstochowa

Raków po przegranym wyścigu o mistrzostwo Polski zamierzał wrócić silniejszy. Częstochowianie swoje ambicje potwierdzili na rynku transferowym. Wykupiony został Jonatan Braut Brunes, dzięki czemu Raków ustanowił swój nowy rekord transferowy, który teraz wynosi 2 mln euro. Wartość całej kadry to zaś blisko 40 mln euro.

Łączna wartość rynkowa: 38,20 mln euro

Liczba piłkarzy: 27

Średni wiek: 25,2

Liczba obcokrajowców: 18

Piłkarz wart najwięcej: Kacper Trelowski – 4 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Ibrahima Seck – 50 tys. euro

2. Lech Poznań

Lech Poznań tego lata zachował niemal całą jedenastkę z mistrzowskiego sezonu. Jedyne poważne osłabienie to odejście Afonso Sousy. Mistrz Polski postawił tego lata przede wszystkim na transfery do klubu. Poznaniacy pobili swój rekord transferowy, o czym więcej można przeczytać tutaj. Kadra Lecha warta jest 44,5 mln euro, co czyni ją drugą najdroższą w Ekstraklasie.

Łączna wartość rynkowa: 44,5 mln euro

Liczba piłkarzy: 30

Średni wiek: 24,2

Liczba obcokrajowców: 16

Piłkarz wart najwięcej: Antoni Kozubal – 5 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Mateusz Pruchniewski – 200 tys. euro

1. Legia Warszawa

Miejsce pierwsze w rankingu najdroższych klubów w Ekstraklasie zajmuje Legia Warszawa, która dokonała prawdopodobnie najmocniejszych ruchów w całych rozgrywkach. Stołeczny zespół nie szczędził pieniędzy na wzmocnienia po uzyskaniu awansu do europejskich pucharów, czego efektem jest kadra zbudowana przez dyrektora sportowego, Michała Żewłakowa. Jej wartość to 46,5 mln euro.

Łączna wartość rynkowa: 46,50 mln euro

Liczba piłkarzy: 32

Średni wiek: 26,6

Liczba obcokrajowców: 15

Piłkarz wart najwięcej: Kacper Urbański – 6 mln. euro

Piłkarz wart najmniej: Marcel Mendes-Dudzinski – 50 tys. euro

