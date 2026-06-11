Media: Wisła już się wycofała. Raków i Pogoń w walce o talent

Oliwier Kwiatkowski cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klubów Ekstraklasy. Dawid Zieliński na portalu X informuje, że w walce o utalentowanego piłkarza pozostają Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Oliwier Kwiatkowski

Raków i Pogoń walczą o transfer z pierwszej ligi

Oliwier Kwiatkowski po bardzo udanym sezonie na zapleczu Ekstraklasy może teraz zostać bohaterem dużego transferu. Dla Polonii Bytom zanotował jedenaście bramek oraz dwie asysty w 32 ligowych występach, dokładając do tego również dwa trafienia w Pucharze Polski. 21-latek ściągnął więc na siebie zainteresowanie mocniejszych ekip i najprawdopodobniej od nowego sezonu będzie miał okazję występować w Ekstraklasie.

Do tej pory łączono go przede wszystkim z Wisłą Kraków i Pogonią Szczecin. O zainteresowaniu ze strony beniaminka pisał sam Jarosław Królewski, więc wymienianie go w gronie potencjalnych pracodawców Kwiatkowskiego nie było zaskoczeniem.

Na dzisiaj trudno przewidzieć, gdzie finalnie wyląduje ofensywny pomocnik, ale Dawid Zieliński na portalu X oznajmił, że Wisła Kraków wypisała się już z walki o jego podpis. Pogoń rywalizuje przede wszystkim z Rakowem Częstochowa, który również widzi go w swoich szeregach. Kluby muszą podjąć finansowy wysiłek, by przekonać Polonię Bytom do sprzedaży oraz oczywiście samego zawodnika.

To będzie komentarz o tym, co obecnie się dzieje, działo, podsumowanie, nie wszyscy siedzą na Twitterze.



Z pozytywów, Wisła wycofała się z Kwiatkowskiego, w grze Pogoń i Raków. — Dawid Zieliński (@DaveZielinskii) June 10, 2026

Kwiatkowski jest związany z Polonią Bytom od 2024 roku, a jego umowa wygasa dopiero w połowie 2028 roku. To był jego pierwszy sezon na poziomie pierwszej ligi – wcześniej występował w drugiej.