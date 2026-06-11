Radomiak planuje zmianę trenera. Negocjuje z następcą Baltazara

Radomiak ruszył po Kaczmarka. Kolejna zmiana w Radomiu?
Radomiak Radom miał spokojną końcówkę sezonu, ostatecznie zajmując w Ekstraklasie dziesiąte miejsce. To zasługa Bruno Baltazara, który przejął zespół w końcówce marca, poprawiając wyniki oraz atmosferę w szatni. Okazuje się, że tylko na chwilę, bowiem jeszcze przed ostatnim meczem doszło do ponownych wewnętrznych spięć, które mogą przesądzić o kolejnych zmianach na ławce trenerskiej.
O planie zmiany trenera pisze Szymon Janczyk z redakcji Weszło.com. W rzeczywistości Radomiak rozmawia już z następcą Baltazara. Miałby nim zostać Tomasz Kaczmarek, który objąłby zespół już tego lata. Klub widzi w nim kandydata na bycie liderem długoterminowego projektu.
Nad sprowadzeniem Kaczmarka Radomiak poważnie myślał już zimą. Wówczas na jego odejście nie zgodził się pracodawca, czyli NAC Breda, uwikłany w walkę o utrzymanie w Eredivisie. Po spadku temat przenosin Kaczmarka do Radomia wrócił.
Na ponad miesiąc przed startem nowego sezonu w Radomiu może dojść do sporych przetasowań. Nie chodzi wyłącznie o funkcję pierwszego trenera, ale również jego sztab czy pion sportowy. Kaczmarek ostatnie dwa lata spędził w NAC Breda, gdzie pracował dla sztabu Carla Hoefkensa. W latach 2021-2022 samodzielnie prowadził natomiast Lechię Gdańsk, a wcześniej był asystentem Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin.