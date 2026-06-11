Radomiak planuje zmianę trenera. Negocjuje z następcą Baltazara

Radomiak Radom planuje kolejną zmianę na ławce trenerskiej. Rozmawia z Tomaszem Kaczmarkiem, który miałby zastąpić Bruno Baltazara. Ten pomysł był rozważany już znacznie wcześniej - ujawnia Szymon Janczyk z Weszło.com.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bruno Baltazar

Radomiak ruszył po Kaczmarka. Kolejna zmiana w Radomiu?

Radomiak Radom miał spokojną końcówkę sezonu, ostatecznie zajmując w Ekstraklasie dziesiąte miejsce. To zasługa Bruno Baltazara, który przejął zespół w końcówce marca, poprawiając wyniki oraz atmosferę w szatni. Okazuje się, że tylko na chwilę, bowiem jeszcze przed ostatnim meczem doszło do ponownych wewnętrznych spięć, które mogą przesądzić o kolejnych zmianach na ławce trenerskiej.

O planie zmiany trenera pisze Szymon Janczyk z redakcji Weszło.com. W rzeczywistości Radomiak rozmawia już z następcą Baltazara. Miałby nim zostać Tomasz Kaczmarek, który objąłby zespół już tego lata. Klub widzi w nim kandydata na bycie liderem długoterminowego projektu.

Nad sprowadzeniem Kaczmarka Radomiak poważnie myślał już zimą. Wówczas na jego odejście nie zgodził się pracodawca, czyli NAC Breda, uwikłany w walkę o utrzymanie w Eredivisie. Po spadku temat przenosin Kaczmarka do Radomia wrócił.

Radomiak od pewnego czasu ponownie negocjuje z Tomaszem Kaczmarkiem. Trwają rozmowy w sprawie rozstania z Bruno Baltazarem, który chce zostać w Radomiu.



Możliwe szersze zmiany w sztabie i pionie sportowym. Szczegóły:https://t.co/f4vzbmtksS — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) June 10, 2026

Na ponad miesiąc przed startem nowego sezonu w Radomiu może dojść do sporych przetasowań. Nie chodzi wyłącznie o funkcję pierwszego trenera, ale również jego sztab czy pion sportowy. Kaczmarek ostatnie dwa lata spędził w NAC Breda, gdzie pracował dla sztabu Carla Hoefkensa. W latach 2021-2022 samodzielnie prowadził natomiast Lechię Gdańsk, a wcześniej był asystentem Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin.