Grupa K Mistrzostw Świata 2026: terminarz i godziny. Grupa Portugalii na mundialu

Grupę K Mistrzostw Świata 2026 tworzą Portugalia, Kolumbia, Uzbekistan oraz DR Konga. Sprawdź terminarz, godziny meczów i inne informacje o drużynach.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Grupa K mistrzostw świata 2026

Wyraźnym faworytem do wygrania grupy K jest oczywiście Portugalia. O awans do fazy pucharowej powinna się natomiast bić w szczególności Kolumbia. Stawkę uzupełniają Uzbekistan oraz Demokratyczna Republika Konga.

Reprezentacja Portugalii ostrzy sobie zęby na zbliżający się turniej i zamierza grać o najwyższe cele. Czy powtórzy sukces z 1966 roku, jakim było trzecie miejsce na mundialu? Oczywiście jest w stanie tego dokonać, biorąc pod uwagę potężny potencjał kadrowy. Motywacji przede wszystkim nie zabraknie Cristiano Ronaldo, dla którego to najprawdopodobniej ostatnie mistrzostwa świata w karierze.

Kolumbijczycy też mają w swoich szeregach wielu jakościowych zawodników. Niekwestionowanym liderem ofensywy będzie Luis Diaz, który zanotował znakomity sezon z Bayernem Monachium. Co ciekawe, dla Kolumbii najlepszym wynikiem na turniejach rangi mistrzostwach świata jest dotychczas awans do 1/8 finału z 2018 roku.

Uzbekistan to absolutny debiutant mistrzostw świata. Czy już na starcie będzie w stanie sprawić sensację i powalczyć o fazę pucharową? Selekcjoner Fabio Cannavaro z pewnością zadba o dużą dawkę emocji i rozrywki.

Dla Demokratycznej Republiki Konga to drugi występ na mistrzostwach świata w historii – awansowała na nie w 1974, choć wtedy funkcjonowała jeszcze pod nazwą „Republika Zairu”.

Terminarz i godziny meczów

Grupa K Mistrzostw Świata 2026 w pierwszych dwóch kolejkach będzie rozgrywać mecze o godzinach 19:00 lub 04:00. Zmagania w tej grupie zwieńczy hitowe starcie Kolumbia – Portugalia w trzeciej kolejce.