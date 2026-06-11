Grupa J Mistrzostw Świata 2026: terminarz i godziny. Grupa Argentyny na mundialu

SFSI / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Grupa J Mistrzostw Świata 2026

Grupa J podczas tegorocznego mundialu wydaje się niezbyt ciekawą w porównaniu do innych. Niemniej okazać może się, że walka o drugie miejsce i awans do fazy pucharowej będzie niezwykle emocjonująca. Poza Argentyną, która jest naturalnym faworytem do wygrania całego turnieju, trudno wskazać kogoś, kto wyraźnie mógłby kontynuować swój pobyt w Ameryce Północnej po trzech meczach.

Algieria to jedna z ciekawszych ekip z Afryki i może namieszać w grupie J, ale trudno wskazać ich jako tych, którzy awansują dalej. Naturalnie w tym kontekście wypadałoby wymienić Austrię, ale wydaje się, że poziom obu ekip jest porównywalny, a to zapowiada wiele emocji.

Stawkę domyka jeszcze Jordania, która pierwszy raz w swojej historii pojedzie na mundial. Na tę drużynę należy jednak patrzeć głównie w kontekście sukcesu z samego awansu na turniej.

Terminarz i godziny meczów

Kibice w Polsce nie będą mieli ułatwionego zadania do śledzenia poczynań w tej grupie. Wszystko wskazuje na to, że tylko rywalizacja Argentyny z Austrią, którą zaplanowano na 22 czerwca będzie „przystępna” godzinowo. Starcie rozpocznie się bowiem o 19:00. Dla tych, którzy lubią jednak wcześniej wstać, o 6:00 17 czerwca rozpocznie się mecz Austria – Jordania.