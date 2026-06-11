Barcelona może podjąć sensacyjną decyzję ws. Szczęsnego! To wola Flicka

Barcelona może skorzystać z opcji rozwiązania kontraktu Wojciecha Szczęsnego, aby pozyskać nowego bramkarza. Alex Remiro w barwach zespołu widziałby Hansi Flick oraz Deco, o czym donosi "Sport".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona rozwiąże umowę Szczęsnego, aby pozyskać Remiro?!

Barcelona tego lata może rozbić bank na rynku transferowym. Klub już potwierdził sprowadzenie Anthony’ego Gordona z Newcastle United. To ma być jednak dopiero początek ruchów, gdyż na celowniku władz klubu jest chociażby Julian Alvarez, który może kosztować grubo ponad 150 milionów euro. Poza nowym napastnikiem, Duma Katalonii przygotowuje się także do transferu obrońcy i – jak się okazuje – być może również nowego bramkarza.

Według informacji przekazanych przez „Sport”, Hansi Flick chciałby, aby zespół miał bardzo dobrego golkipera na ławce rezerwowych. Kimś takim miałby być Alex Remiro z Realu Sociedad, którego klauzula odstępnego wynosi raptem 8 milionów euro. Aby jednak pozyskać nowego bramkarza, Barcelona musiałaby rozwiązać umowę Marca-Andre ter Stegena oraz Wojciecha Szczęsnego. Wspominane źródło przypomina, że w kontrakcie Polaka jest opcja jednostronnego rozwiązania umowy z niewielką odprawą.

Wojciech Szczęsny w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 12 spotkań, w których ani razu nie mógł zachować czystego konta. 36-letni bramkarz na koncie ma łącznie 42 spotkania w barwach FC Barcelony. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego reprezentanta Polski aktualnie na 800 tysięcy euro. Jego obecna umowa z klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.;

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