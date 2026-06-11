Cracovia przekazała wieści ws. Kamila Glika. „Ostatni taniec”

10:10, 11. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Cracovia

Cracovia oficjalnie poinformowała, że Kamil Glik przedłużył kontrakt z klubem do końca czerwca 2027 roku. Jak zaznaczono w komunikacie "czas na ostatni taniec".

Kamil Glik
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Glik

Glik rozegra ostatni sezon w barwach Cracovii

Cracovia ma za sobą niezwykle trudny sezon. Początkowo wydawało się bowiem, że zespół prowadzony jeszcze przez Lukę Elsnera może powalczyć o grę w eliminacjach europejskich pucharów, a część ekspertów wskazywała nawet na walkę o mistrzostwo Polski. Okazało się jednak, że z czasem forma zespołu gwałtownie się obniżyła i Cracovia do ostatniej kolejki nie mogła być pewna utrzymania.

Wszyscy liczą jednak, że w nowym sezonie będzie inaczej. Pomóc w tym ma także powrót do zdrowia Kamila Glika, który właśnie zakomunikował, że czeka go ostatni sezon w zawodowej piłce. Jednocześnie Cracovii potwierdziła przedłużenie kontraktu byłego reprezentanta Polski do końca czerwca 2027 roku.

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Ta historia jeszcze się nie kończy. Przed nami jej ostatni rozdział. Kamil Glik zostaje na dłużej. Pora na ostatni taniec – napisano w komunikacie Pasów.

Kamil Glik w minionym sezonie rozegrał w sumie trzy mecze, z czego w pierwszym zespole raptem pięć minut. Związane jest to z kontuzją, z którą były reprezentant Polski długo się zmagał. 38-letni defensor od momentu powrotu do Polski rozegrał 25 spotkań w barwach Pasów. W przeszłości ponad 170 razy wystąpił dla Torino i niespełna taką samą liczbę wykręcił w AS Monaco. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 50 tysięcy euro.

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