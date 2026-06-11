Pululu wybrał grę dla Widzewa Łódź? To jeszcze nie koniec!

Widzew Łódź stara się o Afimico Pululu, a o transferze mówi się coraz więcej. Tomasz Włodarczyk tonuje jednak nastroje - gwiazdor nie podjął jeszcze decyzji, gdzie zagra w przyszłym sezonie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu zwleka z decyzją. Czeka na kolejne oferty

Afimico Pululu nie zdecydował się na kontynuowanie przygody w Jagiellonii Białystok i opuścił ją w związku z wygasającym kontraktem. Jego przyszłość nie jest natomiast jeszcze znana. Napastnik nie wyklucza pozostania w Polsce, a bardzo mocno zabiega o niego Widzew Łódź. Zdaniem niektórych źródeł sprawa ma być już przesądzona, ale nastroje tonuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl. Dziennikarz twierdzi, że Pululu w dalszym ciągu zbiera oferty i dopiero przymierza się do podjęcia decyzji.

Widzew faktycznie może być obecnie uważany za faworyta w tym wyścigu. Pululu na pewno nie dołączy do Górnika Zabrze, który podjął heroiczną próbę zakontraktowania gwiazdy Ekstraklasy. W grze ma być jeszcze Wieczysta Kraków, choć to temat najbardziej odległy. Poza tym – napastnik cieszy się konkretnym zainteresowanie z zagranicy.

Pululu w tym momencie analizuje otrzymane oferty oraz wyczekuje kolejnych . Dopiero po 15 czerwca należy spodziewać się w jego temacie jakichkolwiek konkretów.

🚨 Nie ma na tę chwilę porozumienia na linii Widzew Łódź – Afimico Pululu, a więc nie ma też zaplanowanych testów medycznych.



Pululu zakomunikował, że do 15 czerwca zbiera i analizuje oferty. Wcześniej nie podejmie decyzji co do swojej przyszłości. @Meczykipl pic.twitter.com/ThGU7cL9P6 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 10, 2026

27-latek jest oczywiście łakomym kąskiem na rynku, nie tylko ze względu na swoją sytuację kontraktową, ale również świetne występy za czasów Jagiellonii. Miniony sezon był dla niego fantastyczny pod kątem statystyk – zdobył we wszystkich rozgrywkach 21 bramek oraz 8 asyst. W Białymstoku występował przez trzy lata, sięgając z klubem po mistrzostwo Polski.