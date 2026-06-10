Śląsk Wrocław blisko pierwszego transferu. Prawie 200 meczów w Ekstraklasie

Śląsk Wrocław po awansie do PKO BP Ekstraklasy jest blisko pierwszego transferu. Z informacji Filipa Macudy ze Sport.pl wynika, że klub dopina ściągnięcie Grzegorza Tomasiewicza.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Tomasiewicz będzie pierwszym transferem Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław w sezonie 2024/2025 spadł z hukiem z PKO BP Ekstraklasy, choć był wicemistrzem Polski. Na poziomie Betclic 1. Ligi spędził jednak tylko jeden rok i szybko wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej. Obecnie trwają pracę nad zbudowaniem zespołu, który utrzyma się w elicie. Według najnowszych informacji lada moment powinien zostać dopięty pierwszy transfer przed sezonem 2026/2027.

Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl przekazał, że Śląsk Wrocław dopina pierwszy transfer po awansie do Ekstraklasy. Nowym zawodnikiem wrocławskiego klubu ma zostać Grzegorz Tomasiewicz. To 30-letni defensywny pomocnik Piasta Gliwice.

Tomasiewicz z końcem czerwca rozstanie się z Piastem, gdyż jego kontrakt nie został przedłużony. Ze Śląskiem ma podpisać dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. W minionych rozgrywkach wystąpił w 31 meczach, strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty.

Zawodnikiem Piasta był od 2022 roku. Do Gliwic trafił ze Stali Mielec, gdzie grał w latach 2018-2022. Wcześniej był związany z Arką Gdynia, gdzie przeniósł się z Legii Warszawa, której jest wychowankiem. Łącznie w Ekstraklasie w barwach Stali i Piasta rozegrał 190 spotkań.

Podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami Ante Simundza ujawnił, że Śląsk Wrocław chce przeprowadzić co najmniej pięć transferów. Trzy wzmocnienia mają być kluczowe, a pozostałe dwa jako uzupełnienie składu.