Śląsk Wrocław sprowadzi nowego bramkrza. Powrót do Polski

07:37, 11. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Śląsk Wrocław po awansie do PKO Ekstraklasy przeprowadza transferową ofensywę. Nowym bramkarzem beniaminka ma zostać Karol Niemczycki, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Ante Simundza
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk Wrocław blisko transferu Karola Niemczyckiego

Śląsk Wrocław w minionym sezonie okazał się jedną z najmocniejszych drużyn na poziomie Betclic 1. ligi i tym samym awansował do PKO Ekstraklasy tylko po roku przerwy. To spore osiągnięcie patrząc na to, jak wcześniej wyglądały losy spadkowiczów z elity. Niemniej powrót do niej nie będzie z pewnością łatwy, gdyż poziom znacząco poszedł do góry.

A to oznacza, że Wrocławianie muszą się wzmocnić. Ostatnio media informowały, że nowym pomocnikiem Śląska zostanie Grzegorz Tomasiewicz, a teraz przekazano, że Karol Niemczycki wzmocni obsadę pozycji bramkarza Wojskowych. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”. Dla golkipera będzie to powrót do Polski po grze m.in. w Izraelu.

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Karol Niemczycki w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zanotował pięć czystych kont. Wcześniej występował m.in. w 2. Bundeslidze czy lidze holenderskiej, wielkiej kariery tam jednak nie zrobił. Na poziomie PKO Ekstraklasy bramkarz ma ponad 70 występów, który uzbierał w barwach Cracovii. W przeszłości był swego czasu blisko reprezentacji Polski. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

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