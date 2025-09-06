GKS Katowice podpisał kontrakt ze Szkurinem. Wiemy, ile śląski klub zapłacił Legii za Białorusina! [NASZ NEWS]

Przejście Ilji Szkurina z Legii Warszawa do GKS Katowice to jeden z najciekawszych wewnętrznych transferów tego okienka w Ekstraklasie. Śląski klub ogłosił już pozyskanie snajpera, a goal.pl dowiedział się, ile katowiczanie zapłacili za byłego gracza Stali Mielec.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ilja Szkurin

Trudny rok, choć ważny gol

Ilja Szkurin przyszedł do Legii rok temu, przenosząc się na Łazienkowską ze Stali Mielec. Białorusin kosztował stołeczny klub 1,2 mln euro i wiązano z nim spore nadzieje. Niestety, to był trudny sezon dla piłkarza. Na pewno nie pokazał pełni potencjału, choć strzelał też ważne bramki, jak choćby w finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin.

Od pewnego czasu mówiło się, że Legia szuka nowego napastnika, co mogło oznaczać kłopoty Szkurina. Wyraźnym sygnałem, że tak będzie było niezgłoszenie go do gry w Lidze Konferencji UEFA. Jako pierwszy o możliwości przenosin do Katowic poinformował Paweł Gołaszewski z „Piłki Nożnej”,a w piątek rano postawiliśmy kropkę nad „i”, pisząc, że ten transfer się dokona.

Spory procent od kolejnego transferu

A na jakich warunkach Szkurin przenosi się do Katowic? Z naszych ustaleń wynika, że GKS Katowice zapłaci za niego 400 tysięcy euro. To cena podstawowa, do której mogą dojść różne bonusy. Na tym jednak nie koniec. W umowie zawarto porozumienie o procencie dla Legii od kolejnego transferu Białorusina. Według naszej wiedzy to między 25 a 30 procent.



Co to oznacza? Że w tym momencie Legia nie odzyska tego co zainwestowała w ten transfer, ale jeśli Szkurin odpali w Katowicach i odejdzie za niezłe pieniądze, to do kasy klubu z Ł3 może wpaść całkiem przyzwoita kwota.