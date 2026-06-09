Anglia – Kostaryka: typy, kursy, zapowiedź (10.06.2026)

Anglia - Kostaryka: typy i kursy na mecz towarzyski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Declan Rice

Anglia – Kostaryka: typy bukmacherskie

W środowym meczu towarzyskim zobaczymy reprezentacje o skrajnie różnym potencjale. Anglia szykuje formę z nadzieję, że na tegorocznym mundialu grać będzie aż do finału. Kostaryka chce zaś pokazać się z dobrej strony w meczu z europejskim gigantem, z którym w 2014 roku udało jej się zremisować na mistrzostwach świata. Jak będzie tym razem? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,57 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

Anglia – Kostaryka: ostatnie wyniki

Angielscy kibice pragną sukcesu swojej drużyny narodowej. Jej wyniki w meczach towarzyskich nie wyglądały obiecująco. Anglicy zremisowali 1:1 z Urugwajem, by następnie przegrać 0:1 z Japonią. Lepiej wypadł sparing z Nową Zelandią, którą udało się pokonać 1:0.

Kostaryka przegrała swój ostatni mecz towarzyski z Kolumbią 1:3. Była to nieznaczna poprawa względem poprzedniego spotkania i klęski 0:5 z Iranem. Na zwycięstwo Kostaryka czeka z kolei od 14 października ubiegłego roku i spotkania z Nikaraguą wygranego 4:1.

Anglia – Kostaryka: historia

Pierwsze bezpośrednie starcie tych drużyn nie było udane dla reprezentacji Anglii, która zremisowała bezbramkowo z Kostaryką na mundialu w 2014 roku. Cztery lata później Anglicy ograli tego przeciwnika w sparingu 2:0.

Anglia – Kostaryka: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Anglię, czego dowodzi kurs około 1.17. Współczynnik na remis to 7.10. Z kolei wygraną Kostaryki możesz zagrać po kursie 17.00.

Anglia – Kostaryka: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Kostaryki Wygrana Anglii

Remis

Wygrana Kostaryki 0 Votes

Anglia – Kostaryka: przewidywane składy

Anglia: Pickford; James, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane

Kostaryka: Sequeira; Quiros, Mitchell, Faerron, Araya; Salazar, Flores; Mora, Soto, Alcocer; Ugald

Anglia – Kostaryka: transmisja meczu

Mecz Anglia – Kostaryka odbędzie się w środę (10 czerwca) o godzinie 22:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 3. Spotkanie obejrzysz także online po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl.

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