Manchester City walczy o gwiazdę. Nowy kontrakt lub transfer do Realu

Manchester City złożył Josko Gvardiolowi ofertę nowej umowy. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, tego lata chorwacki defensor może zmienić klub - informuje Florian Plettenberg. Transferem interesuje się Real Madryt.

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland, Josko Gvardiol i Rodri

Gvardiol musi zdecydować. Manchester City napiera

Josko Gvardiol stał się w ostatnich dniach celem transferowym Realu Madryt. Jose Mourinho chce w dalszym ciągu wzmocnić defensywę, a Chorwat uchodzi za wymarzonego kandydata. Może z powodzeniem zagrać zarówno na lewej obronie, jak i w roli stopera. Królewscy są gotowi podjąć konkretne działania, ale wyczekują przede wszystkim reakcji ze strony Manchesteru City. Na dzisiaj nie ma tematu jego sprzedaży.

Może się to natomiast zmienić, bowiem klub z Etihad Stadium oczekuje od zawodnika konkretnej deklaracji. Florian Plettenberg ujawnia, że złożona została mu oferta nowego kontraktu, oczywiście korzystniejszego finansowo. Gvardiol miałby na jego mocy związać się z Manchesterem City do 2031 roku.

24-latek ma teraz przed sobą kluczową decyzję – jeśli zaakceptuje propozycję Manchesteru City, transfer na pewno nie dojdzie do skutku. Jeśli natomiast strony się nie dogadają, wówczas angielski gigant rozważy sprzedaż zawodnika.

Real Madryt to dla niego naturalny kierunek. Barcelona również chce go mieć u siebie, ale priorytetowo traktuje wzmocnienia do ofensywy. Chorwat po odejściu Pepa Guardioli wątpi w powodzenie projektu na Etihad Stadium, ale w tym momencie nie wyklucza jeszcze pozostania.

🚨📈 EXCL | Manchester City are offering Josko Gvardiol a new contract until 2031 with improved salary terms. #MCFC



As revealed today, the situation is clear: either Gvardiol extends his contract with ManCity or a move to Real Madrid will be pushed this summer. @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/RPUiGgI7nx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2026

Gvardiol gra dla Manchesteru City od 2023 roku. W tym sezonie długo leczył kontuzję, więc zanotował tylko 25 występów.