Marcel Łubik lada moment może dołączyć do Wisły Kraków. Górnik Zabrze pożegnał bramkarza, który był tylko wypożyczony. Portal Weszło.com ujawnia, dlaczego wicemistrzowie Polski nie dogadali się z Augsburgiem.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

Łubik nie dla Górnika. Dołączy do Wisły

Marcel Łubik nie będzie dłużej występował dla Górnika Zabrze, a zamiast tego może dołączyć do Wisły Kraków. Temat ma być już na finiszu – bramkarz wzmocni beniaminka w ramach rocznego wypożyczenia. To poważny ruch dla Białej Gwiazdy, która od tygodni poszukiwała nowego golkipera. Łubik w przyszłym sezonie ma rywalizować o miejsce w składzie z Patrykiem Letkiewiczem, który bronił na zapleczu Ekstraklasy.

Informacja o potencjalnej przeprowadzce Łubika do Krakowa była dużym zaskoczeniem. Do tej pory wydawało się, że będzie kontynuował karierę w Górniku, z którym przecież dopiero co zdobył Puchar Polski i nawet zakwalifikował się do eliminacji Ligi Mistrzów. Sam zainteresowany wspominał, że chciałby pozostać w klubie z Zabrza na jeszcze jeden rok, ale strony finalnie się nie dogadały. O co poszło?

W tym przypadku rozbiło się o warunki transferu. Oczywiście wymarzonym rozwiązaniem dla Górnika byłaby możliwość docelowego wykupu Łubika, co nie wchodziło w grę. Augsburg nie zgodził się również na jakiekolwiek dodatki finansowe dla zabrzan w związku z występami młodzieżowego reprezentanta Polski. Szymon Janczyk z portalu Weszło.com przekazał, że to zadecydowało o braku porozumienia.

Wisła natomiast chce mieć w swojej kadrze bramkarza, który charakterystyką pasuje do stylu gry. Łubik cechuje się świetną grą nogami, a do tego ma już na koncie cały sezon spędzony na poziomie Ekstraklasy.