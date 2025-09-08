Pogoń Szczecin chciała gwiazdę PKO Ekstraklasy. Dwie oferty odrzucone!

Pogoń Szczecin na koniec okienka transferowego chciała przeprowadzić hitowy transfer wewnątrz PKO Ekstraklasy. Jak donosi Rudy Galetti dwie oferty Portowców za Patrika Hellebranda zostały odrzucone przez Górnik Zabrze.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Górnik odrzucił dwie oferty Pogoni Szczecin za Hellebranda

Pogoń Szczecin mimo dużych ambicji fatalnie zaczęła obecny sezon PKO Ekstraklasy. Portowcy na ligowych boiskach nieco lepiej zaczęli sobie radzić dopiero w drugiej połowie sierpnia wygrywając dwa mecze przed przerwą reprezentacyjną. Zajmują jednak siódmą lokatę w tabeli i nie może dziwić, że drużyna prowadzona przez Roberta Kolendowicza liczyła na wzmocnienia przed zamknięciem letniego okienka transferowego.

Jak donosi znany dziennikarz Rudy Galetti, Portowcy próbowali sfinalizować transfer jednego z najbardziej wyróżniających się pomocników PKO Ekstraklasy. – Górnik Zabrze odrzucił dwie oferty Pogoni Szczecin za Patrika Hellebranda, który otrzymał także ważną propozycję. Mający kontrakt, obowiązujący do 2027 roku, zawodnik nie jest tematem negocjacji dla obecnego klubu, który nie zamierza zmieniać stanowiska nawet w trakcie zimowego okna transferowego – napisał Galetti w serwisie „X”.

Odejście Hellebranda byłoby niewątpliwie ogromnym osłabieniem dla Górnika Zabrze. Czeski pomocnik wraz z Jarosławem Kubickim i Lukasem Ambrosem stanowi trzon środka pola. Dodatkowo zawodnik liczbami wyróżnia się na tle całej PKO Ekstraklasy.

Górnik Zabrze zajmuje obecnie trzecią pozycję w tabeli. Po siedmiu kolejkach uzbierał na swoim koncie 12 punktów notując cztery wygrane i trzy porażki .Trójkolorowym po piętach depcze już Jagiellonia Białystok, która ma tyle samo oczek przy dwóch spotkaniach rozegranych mniej.

