Napastnik Legii na radarze greckiego klubu. Niewypał może odejść

07:25, 11. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  sfina.gr

Antonio Colak znalazł się na celowniku greckiego Iraklisu. Napastnik Legii Warszawa to jeden z większych niewypałów transferowych minionego okienka. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "sfina.gr".

Piłkarze Legii Warszawa
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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Antonio Colak może odejść z Legii latem

Legia Warszawa ma za sobą trudny i wymagający sezon. Finalnie jednak udało się go zakończyć z umiarkowanymi nastrojami, bowiem do ostatniej kolejki, a właściwie ostatnich minut multiligi, trwała walka o awans do eliminacji europejskich pucharów. To coś, o czym jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie można było nawet marzyć, gdyż przy Łazienkowskiej trwała walka o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Losy zespołu odmienił jednak Marek Papszun i teraz wszyscy liczą na to, że będzie tylko lepiej. Aby tak faktycznie było, konieczne są jednak transfery. Według informacji przekazanych przez serwis „sfina.gr”, z Legii Warszawa może odejść jeden z napastników, który okazał się transferowym niewypałem. Chodzi dokładnie o Antonio Colaka, który znalazł się na celowniku greckiego Iraklisu.

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Antonio Colak w minionym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań, w których zdobył cztery gole. Przy Łazienkowskiej kontraktem związany jest do końca czerwca 2027 roku, ale trudno przypuszczać, że pozostanie w klubie. Serwis „Transfermarkt” wycenia 32-letniego napastnika na 300 tysięcy euro. Na jego koncie pozostają trzy występy w reprezentacji Chorwacji.

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