Wisła Kraków jest o krok od sfinalizowania jednego z najciekawszych transferów lata. Rozmowy w sprawie pozyskania bramkarza są na finiszu, podał Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wszystko zmierza w jednym kierunku. Wisła jest o krok od ważnego wzmocnienia

Wisła Kraków intensywnie pracuje nad wzmocnieniem kadry przed nowym sezonem. Wiele wskazuje na to, że wkrótce dopnie transfer Marcela Łubika. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyków, negocjacje znajdują się na ostatniej prostej, a porozumienie pomiędzy wszystkimi stronami jest już bardzo blisko.

Według wiście insidera Biała Gwiazda osiągnęła praktycznie pełne porozumienie zarówno z samym zawodnikiem, jak i z niemieckim Augsburgiem, do którego należy karta piłkarza. Oznacza to, że najważniejsze kwestie związane z transferem zostały już uzgodnione.

Na obecnym etapie rozmów do ustalenia pozostają jedynie szczegóły formalne, które nie powinny zagrozić powodzeniu całej operacji. Jeśli nie dojdzie do nieoczekiwanego zwrotu akcji, Wisła wkrótce będzie mogła oficjalnie ogłosić pozyskanie młodego bramkarza.

🚨 Wisła Kraków i Marcel Łubik: temat jest bliski zamknięcia. „Biała Gwiazda” praktycznie dogadana z zawodnikiem i Augsburgiem. Zostały szczegóły. @Meczykipl https://t.co/yy94biCCeP — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 10, 2026

Transfer Łubika byłby dla 13-krotnego mistrza Polski ważnym sygnałem przed nadchodzącymi rozgrywkami. Zawodnik uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych golkiperów młodego pokolenia. Jego sprowadzenie mogłoby znacząco zwiększyć rywalizację o miejsce między słupkami.

Władze Wisły nie ukrywają, że chcą budować zespół zdolny do walki o najwyższe cele. Pozyskanie zawodnika związanego kontraktem z klubem Bundesligi byłoby kolejnym dowodem na ambitne plany Białej Gwiazdy.

Wszystko wskazuje na to, że kibice Wisły nie będą musieli długo czekać na finalizację transakcji. Jak przekazał Włodarczyk temat jest bardzo bliski zamknięcia, a strony dzielą już tylko ostatnie ustalenia.