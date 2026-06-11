Hit w 1. kolejce PKO Ekstraklasy! Ujawniono terminarz sezonu 2026/27

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

Terminarz 1. kolejki PKO Ekstraklasy 2026/27

Choć rozgrywki PKO Ekstraklasy zakończyły się dopiero kilkanaście dni temu, wielu kibiców już nie może doczekać się startu nowego sezonu. Ten zapowiada się bowiem niezwykle emocjonująco. Wszystko wskazuje na to, że czekają nas rozgrywki najciekawsze od lat. To m.in. za sprawą powrotu Wisły Kraków i Śląska Wrocław do elity, ale także dzięki rosnącemu poziomowi czołówki ligi.

Trudno więc na tym etapie przewidywać, kto może zawalczyć o mistrzostwo Polski, a kto pożegna się z ligą. Z pewnością jednak wszystko rozstrzygnie się w nadchodzących miesiącach, a początek zmagań zobaczymy już 24 lipca, gdy rozegrany zostanie pierwszy mecz. Władze ligi ujawniły już terminarz PKO Ekstraklasy na sezon 2026/27. W pierwszej kolejce czeka nas m.in. bardzo ciekawa rywalizacja Wisły Kraków z GKS-em Katowice oraz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Oto zestaw par na cały sezon:

1. kolejka, 25 lipca 2026

Wisła Kraków – GKS Katowice

Radomiak Radom – Wieczysta Kraków

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa

Raków Częstochowa – Wisła Płock

Widzew Łódź – Motor Lublin

Jagiellonia Białystok – Korona Kielce

Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław

KGHM Zagłębie Lubin – Piast Gliwice

Lech Poznań – Cracovia

2. kolejka, 1 sierpnia 2026

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok

Korona Kielce – Górnik Zabrze

Wieczysta Kraków – Lech Poznań

Cracovia – Pogoń Szczecin

Legia Warszawa – KGHM Zagłębie Lubin

GKS Katowice – Radomiak Radom

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa

Piast Gliwice – Wisła Kraków

Wisła Płock – Widzew Łódź

3. kolejka, 8 sierpnia 2026

Korona Kielce – Legia Warszawa

Wisła Kraków – Wisła Płock

Radomiak Radom – Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin – Motor Lublin

Raków Częstochowa – KGHM Zagłębie Lubin

GKS Katowice – Wieczysta Kraków

Śląsk Wrocław – Cracovia

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź

Lech Poznań – Piast Gliwice

4. kolejka, 15 sierpnia 2026

Motor Lublin – GKS Katowice

Cracovia – Raków Częstochowa

Legia Warszawa – Radomiak Radom

Widzew Łódź – Korona Kielce

Piast Gliwice – Wieczysta Kraków

Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin

Górnik Zabrze – Wisła Kraków

KGHM Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław

Wisła Płock – Lech Poznań

5. kolejka, 22 sierpnia 2026

Korona Kielce – Motor Lublin

Cracovia – Wieczysta Kraków

Radomiak Radom – KGHM Zagłębie Lubin

Pogoń Szczecin – Wisła Kraków

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze

GKS Katowice – Wisła Płock

Śląsk Wrocław – Widzew Łódź

Piast Gliwice – Legia Warszawa

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok

6. kolejka, 29 sierpnia 2026

Motor Lublin – Piast Gliwice

Wisła Kraków – Wieczysta Kraków

Radomiak Radom – Cracovia

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok

Widzew Łódź – Lech Poznań

Górnik Zabrze – GKS Katowice

KGHM Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin

Wisła Płock – Korona Kielce

7. kolejka, 5 września 2026

Motor Lublin – Legia Warszawa

Korona Kielce – Wisła Kraków

Wieczysta Kraków – KGHM Zagłębie Lubin

Cracovia – Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin – Wisła Płock

Widzew Łódź – Radomiak Radom

Piast Gliwice – GKS Katowice

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław

Lech Poznań – Raków Częstochowa

8. kolejka, 12 września 2026

Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom – Piast Gliwice

Legia Warszawa – Widzew Łódź

Pogoń Szczecin – Wieczysta Kraków

Raków Częstochowa – Motor Lublin

Śląsk Wrocław – Korona Kielce

Górnik Zabrze – Lech Poznań

KGHM Zagłębie Lubin – GKS Katowice

Wisła Płock – Cracovia

9. kolejka, 19 września 2026

Motor Lublin – Górnik Zabrze

Korona Kielce – Raków Częstochowa

Wisła Kraków – Śląsk Wrocław

GKS Katowice – Cracovia

Widzew Łódź – Wieczysta Kraków

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa

KGHM Zagłębie Lubin – Wisła Płock

Lech Poznań – Radomiak Radom

10. kolejka, 10 października 2026

Wieczysta Kraków – Wisła Płock

Cracovia – KGHM Zagłębie Lubin

Radomiak Radom – Motor Lublin

Legia Warszawa – Wisła Kraków

Pogoń Szczecin – Korona Kielce

Raków Częstochowa – GKS Katowice

Śląsk Wrocław – Lech Poznań

Piast Gliwice – Widzew Łódź

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze

11. kolejka, 17 października 2026

Motor Lublin – Śląsk Wrocław

Wieczysta Kraków – Raków Częstochowa

Cracovia – Legia Warszawa

GKS Katowice – Pogoń Szczecin

Widzew Łódź – Wisła Kraków

Górnik Zabrze – Piast Gliwice

KGHM Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok

Wisła Płock – Radomiak Radom

Lech Poznań – Korona Kielce

12. kolejka, 24 października 2026

Motor Lublin – KGHM Zagłębie Lubin

Korona Kielce – GKS Katowice

Wisła Kraków – Raków Częstochowa

Legia Warszawa – Lech Poznań

Pogoń Szczecin – Radomiak Radom

Śląsk Wrocław – Wieczysta Kraków

Widzew Łódź – Górnik Zabrze

Piast Gliwice – Cracovia

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock

13. kolejka, 31 października 2026

Wieczysta Kraków – Jagiellonia Białystok

Cracovia – Motor Lublin

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin

GKS Katowice – Widzew Łódź

Górnik Zabrze – Legia Warszawa

KGHM Zagłębie Lubin – Korona Kielce

Wisła Płock – Piast Gliwice

Lech Poznań – Wisła Kraków

14. kolejka, 7 listopada 2026

Motor Lublin – Wisła Płock

Korona Kielce – Radomiak Radom

Wisła Kraków – Cracovia

Legia Warszawa – Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin

Jagiellonia Białystok – GKS Katowice

Górnik Zabrze – Wieczysta Kraków

Lech Poznań – KGHM Zagłębie Lubin

15. kolejka, 21 listopada 2026

Wieczysta Kraków – Motor Lublin

Cracovia – Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom – Wisła Kraków

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa – Widzew Łódź

GKS Katowice – Lech Poznań

Piast Gliwice – Korona Kielce

KGHM Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze

Wisła Płock – Legia Warszawa

16. kolejka, 28 listopada 2026

Korona Kielce – Cracovia

Wisła Kraków – Motor Lublin

Legia Warszawa – Wieczysta Kraków

Raków Częstochowa – Piast Gliwice

Śląsk Wrocław – GKS Katowice

Widzew Łódź – KGHM Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom

Górnik Zabrze – Wisła Płock

Lech Poznań – Pogoń Szczecin

17. kolejka, 5 grudnia 2026

Motor Lublin – Lech Poznań

Wieczysta Kraków – Korona Kielce

Cracovia – Widzew Łódź

Radomiak Radom – Raków Częstochowa

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze

GKS Katowice – Legia Warszawa

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok

KGHM Zagłębie Lubin – Wisła Kraków

Wisła Płock – Śląsk Wrocław

18. kolejka, 12 grudnia 2026

Motor Lublin – Widzew Łódź

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok

Wieczysta Kraków – Radomiak Radom

Cracovia – Lech Poznań

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

GKS Katowice – Wisła Kraków

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze

Piast Gliwice – KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Płock – Raków Częstochowa

19. kolejka, 30 stycznia 2027

Wisła Kraków – Piast Gliwice

Radomiak Radom – GKS Katowice

Pogoń Szczecin – Cracovia

Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław

Widzew Łódź – Wisła Płock

Jagiellonia Białystok – Motor Lublin

Górnik Zabrze – Korona Kielce

KGHM Zagłębie Lubin – Legia Warszawa

Lech Poznań – Wieczysta Kraków

20. kolejka, 6 lutego 2027

Motor Lublin – Pogoń Szczecin

Wieczysta Kraków – GKS Katowice

Cracovia – Śląsk Wrocław

Legia Warszawa – Korona Kielce

Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice – Lech Poznań

Górnik Zabrze – Radomiak Radom

KGHM Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa

Wisła Płock – Wisła Kraków

21. kolejka, 13 lutego 2027

Korona Kielce – Widzew Łódź

Wieczysta Kraków – Piast Gliwice

Wisła Kraków – Górnik Zabrze

Radomiak Radom – Legia Warszawa

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa – Cracovia

GKS Katowice – Motor Lublin

Śląsk Wrocław – KGHM Zagłębie Lubin

Lech Poznań – Wisła Płock

22. kolejka, 20 lutego 2027

Motor Lublin – Korona Kielce

Wieczysta Kraków – Cracovia

Wisła Kraków – Pogoń Szczecin

Legia Warszawa – Piast Gliwice

Widzew Łódź – Śląsk Wrocław

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa

KGHM Zagłębie Lubin – Radomiak Radom

Wisła Płock – GKS Katowice

23. kolejka, 27 lutego 2027

Korona Kielce – Wisła Płock

Wieczysta Kraków – Wisła Kraków

Cracovia – Radomiak Radom

Pogoń Szczecin – KGHM Zagłębie Lubin

GKS Katowice – Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław – Legia Warszawa

Piast Gliwice – Motor Lublin

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa

Lech Poznań – Widzew Łódź

24. kolejka, 6 marca 2027

Wisła Kraków – Korona Kielce

Radomiak Radom – Widzew Łódź

Legia Warszawa – Motor Lublin

Raków Częstochowa – Lech Poznań

GKS Katowice – Piast Gliwice

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok

Górnik Zabrze – Cracovia

KGHM Zagłębie Lubin – Wieczysta Kraków

Wisła Płock – Pogoń Szczecin

25. kolejka, 13 marca 2027

Motor Lublin – Raków Częstochowa

Korona Kielce – Śląsk Wrocław

Wieczysta Kraków – Pogoń Szczecin

Cracovia – Wisła Płock

GKS Katowice – KGHM Zagłębie Lubin

Widzew Łódź – Legia Warszawa

Piast Gliwice – Radomiak Radom

Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków

Lech Poznań – Górnik Zabrze

26. kolejka, 20 marca 2027

Wieczysta Kraków – Widzew Łódź

Cracovia – GKS Katowice

Radomiak Radom – Lech Poznań

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice

Raków Częstochowa – Korona Kielce

Śląsk Wrocław – Wisła Kraków

Górnik Zabrze – Motor Lublin

Wisła Płock – KGHM Zagłębie Lubin

27. kolejka, 3 kwietnia 2027

Motor Lublin – Radomiak Radom

Korona Kielce – Pogoń Szczecin

Wisła Kraków – Legia Warszawa

GKS Katowice – Raków Częstochowa

Widzew Łódź – Piast Gliwice

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok

KGHM Zagłębie Lubin – Cracovia

Wisła Płock – Wieczysta Kraków

Lech Poznań – Śląsk Wrocław

28. kolejka, 10 kwietnia 2027

Korona Kielce – Lech Poznań

Wisła Kraków – Widzew Łódź

Radomiak Radom – Wisła Płock

Legia Warszawa – Cracovia

Pogoń Szczecin – GKS Katowice

Raków Częstochowa – Wieczysta Kraków

Śląsk Wrocław – Motor Lublin

Piast Gliwice – Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok – KGHM Zagłębie Lubin

29. kolejka, 17 kwietnia 2027

Wieczysta Kraków – Śląsk Wrocław

Cracovia – Piast Gliwice

Radomiak Radom – Pogoń Szczecin

Raków Częstochowa – Wisła Kraków

GKS Katowice – Korona Kielce

Górnik Zabrze – Widzew Łódź

KGHM Zagłębie Lubin – Motor Lublin

Wisła Płock – Jagiellonia Białystok

Lech Poznań – Legia Warszawa

30. kolejka, 23 kwietnia 2027

Motor Lublin – Cracovia

Korona Kielce – KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Kraków – Lech Poznań

Legia Warszawa – Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław – Radomiak Radom

Widzew Łódź – GKS Katowice

Piast Gliwice – Wisła Płock

Jagiellonia Białystok – Wieczysta Kraków

31. kolejka, 1 maja 2027

Wieczysta Kraków – Górnik Zabrze

Cracovia – Wisła Kraków

Radomiak Radom – Korona Kielce

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź

Raków Częstochowa – Legia Warszawa

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław

KGHM Zagłębie Lubin – Lech Poznań

Wisła Płock – Motor Lublin

32. kolejka, 8 maja 2027

Motor Lublin – Wieczysta Kraków

Korona Kielce – Piast Gliwice

Wisła Kraków – Radomiak Radom

Legia Warszawa – Wisła Płock

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin

Widzew Łódź – Raków Częstochowa

Jagiellonia Białystok – Cracovia

Górnik Zabrze – KGHM Zagłębie Lubin

Lech Poznań – GKS Katowice

33. kolejka, 15 maja 2027

Motor Lublin – Wisła Kraków

Wieczysta Kraków – Legia Warszawa

Cracovia – Korona Kielce

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin – Lech Poznań

GKS Katowice – Śląsk Wrocław

Piast Gliwice – Raków Częstochowa

KGHM Zagłębie Lubin – Widzew Łódź

Wisła Płock – Górnik Zabrze

34. kolejka, 22 maja 2027

Korona Kielce – Wieczysta Kraków

Wisła Kraków – KGHM Zagłębie Lubin

Legia Warszawa – GKS Katowice

Raków Częstochowa – Radomiak Radom

Śląsk Wrocław – Wisła Płock

Widzew Łódź – Cracovia

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin

Lech Poznań – Motor Lublin

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