Hit w 1. kolejce PKO Ekstraklasy! Ujawniono terminarz sezonu 2026/27

Terminarz 1. kolejki PKO Ekstraklasy 2026/27
Choć rozgrywki PKO Ekstraklasy zakończyły się dopiero kilkanaście dni temu, wielu kibiców już nie może doczekać się startu nowego sezonu. Ten zapowiada się bowiem niezwykle emocjonująco. Wszystko wskazuje na to, że czekają nas rozgrywki najciekawsze od lat. To m.in. za sprawą powrotu Wisły Kraków i Śląska Wrocław do elity, ale także dzięki rosnącemu poziomowi czołówki ligi.
Trudno więc na tym etapie przewidywać, kto może zawalczyć o mistrzostwo Polski, a kto pożegna się z ligą. Z pewnością jednak wszystko rozstrzygnie się w nadchodzących miesiącach, a początek zmagań zobaczymy już 24 lipca, gdy rozegrany zostanie pierwszy mecz. Władze ligi ujawniły już terminarz PKO Ekstraklasy na sezon 2026/27. W pierwszej kolejce czeka nas m.in. bardzo ciekawa rywalizacja Wisły Kraków z GKS-em Katowice oraz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Oto zestaw par na cały sezon:
1. kolejka, 25 lipca 2026
Wisła Kraków – GKS Katowice
Radomiak Radom – Wieczysta Kraków
Pogoń Szczecin – Legia Warszawa
Raków Częstochowa – Wisła Płock
Widzew Łódź – Motor Lublin
Jagiellonia Białystok – Korona Kielce
Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław
KGHM Zagłębie Lubin – Piast Gliwice
Lech Poznań – Cracovia
2. kolejka, 1 sierpnia 2026
Motor Lublin – Jagiellonia Białystok
Korona Kielce – Górnik Zabrze
Wieczysta Kraków – Lech Poznań
Cracovia – Pogoń Szczecin
Legia Warszawa – KGHM Zagłębie Lubin
GKS Katowice – Radomiak Radom
Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa
Piast Gliwice – Wisła Kraków
Wisła Płock – Widzew Łódź
3. kolejka, 8 sierpnia 2026
Korona Kielce – Legia Warszawa
Wisła Kraków – Wisła Płock
Radomiak Radom – Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin – Motor Lublin
Raków Częstochowa – KGHM Zagłębie Lubin
GKS Katowice – Wieczysta Kraków
Śląsk Wrocław – Cracovia
Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź
Lech Poznań – Piast Gliwice
4. kolejka, 15 sierpnia 2026
Motor Lublin – GKS Katowice
Cracovia – Raków Częstochowa
Legia Warszawa – Radomiak Radom
Widzew Łódź – Korona Kielce
Piast Gliwice – Wieczysta Kraków
Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin
Górnik Zabrze – Wisła Kraków
KGHM Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław
Wisła Płock – Lech Poznań
5. kolejka, 22 sierpnia 2026
Korona Kielce – Motor Lublin
Cracovia – Wieczysta Kraków
Radomiak Radom – KGHM Zagłębie Lubin
Pogoń Szczecin – Wisła Kraków
Raków Częstochowa – Górnik Zabrze
GKS Katowice – Wisła Płock
Śląsk Wrocław – Widzew Łódź
Piast Gliwice – Legia Warszawa
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok
6. kolejka, 29 sierpnia 2026
Motor Lublin – Piast Gliwice
Wisła Kraków – Wieczysta Kraków
Radomiak Radom – Cracovia
Legia Warszawa – Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok
Widzew Łódź – Lech Poznań
Górnik Zabrze – GKS Katowice
KGHM Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin
Wisła Płock – Korona Kielce
7. kolejka, 5 września 2026
Motor Lublin – Legia Warszawa
Korona Kielce – Wisła Kraków
Wieczysta Kraków – KGHM Zagłębie Lubin
Cracovia – Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin – Wisła Płock
Widzew Łódź – Radomiak Radom
Piast Gliwice – GKS Katowice
Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław
Lech Poznań – Raków Częstochowa
8. kolejka, 12 września 2026
Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok
Radomiak Radom – Piast Gliwice
Legia Warszawa – Widzew Łódź
Pogoń Szczecin – Wieczysta Kraków
Raków Częstochowa – Motor Lublin
Śląsk Wrocław – Korona Kielce
Górnik Zabrze – Lech Poznań
KGHM Zagłębie Lubin – GKS Katowice
Wisła Płock – Cracovia
9. kolejka, 19 września 2026
Motor Lublin – Górnik Zabrze
Korona Kielce – Raków Częstochowa
Wisła Kraków – Śląsk Wrocław
GKS Katowice – Cracovia
Widzew Łódź – Wieczysta Kraków
Piast Gliwice – Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa
KGHM Zagłębie Lubin – Wisła Płock
Lech Poznań – Radomiak Radom
10. kolejka, 10 października 2026
Wieczysta Kraków – Wisła Płock
Cracovia – KGHM Zagłębie Lubin
Radomiak Radom – Motor Lublin
Legia Warszawa – Wisła Kraków
Pogoń Szczecin – Korona Kielce
Raków Częstochowa – GKS Katowice
Śląsk Wrocław – Lech Poznań
Piast Gliwice – Widzew Łódź
Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze
11. kolejka, 17 października 2026
Motor Lublin – Śląsk Wrocław
Wieczysta Kraków – Raków Częstochowa
Cracovia – Legia Warszawa
GKS Katowice – Pogoń Szczecin
Widzew Łódź – Wisła Kraków
Górnik Zabrze – Piast Gliwice
KGHM Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok
Wisła Płock – Radomiak Radom
Lech Poznań – Korona Kielce
12. kolejka, 24 października 2026
Motor Lublin – KGHM Zagłębie Lubin
Korona Kielce – GKS Katowice
Wisła Kraków – Raków Częstochowa
Legia Warszawa – Lech Poznań
Pogoń Szczecin – Radomiak Radom
Śląsk Wrocław – Wieczysta Kraków
Widzew Łódź – Górnik Zabrze
Piast Gliwice – Cracovia
Jagiellonia Białystok – Wisła Płock
13. kolejka, 31 października 2026
Wieczysta Kraków – Jagiellonia Białystok
Cracovia – Motor Lublin
Radomiak Radom – Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin
GKS Katowice – Widzew Łódź
Górnik Zabrze – Legia Warszawa
KGHM Zagłębie Lubin – Korona Kielce
Wisła Płock – Piast Gliwice
Lech Poznań – Wisła Kraków
14. kolejka, 7 listopada 2026
Motor Lublin – Wisła Płock
Korona Kielce – Radomiak Radom
Wisła Kraków – Cracovia
Legia Warszawa – Raków Częstochowa
Śląsk Wrocław – Piast Gliwice
Widzew Łódź – Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok – GKS Katowice
Górnik Zabrze – Wieczysta Kraków
Lech Poznań – KGHM Zagłębie Lubin
15. kolejka, 21 listopada 2026
Wieczysta Kraków – Motor Lublin
Cracovia – Jagiellonia Białystok
Radomiak Radom – Wisła Kraków
Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław
Raków Częstochowa – Widzew Łódź
GKS Katowice – Lech Poznań
Piast Gliwice – Korona Kielce
KGHM Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze
Wisła Płock – Legia Warszawa
16. kolejka, 28 listopada 2026
Korona Kielce – Cracovia
Wisła Kraków – Motor Lublin
Legia Warszawa – Wieczysta Kraków
Raków Częstochowa – Piast Gliwice
Śląsk Wrocław – GKS Katowice
Widzew Łódź – KGHM Zagłębie Lubin
Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom
Górnik Zabrze – Wisła Płock
Lech Poznań – Pogoń Szczecin
17. kolejka, 5 grudnia 2026
Motor Lublin – Lech Poznań
Wieczysta Kraków – Korona Kielce
Cracovia – Widzew Łódź
Radomiak Radom – Raków Częstochowa
Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze
GKS Katowice – Legia Warszawa
Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok
KGHM Zagłębie Lubin – Wisła Kraków
Wisła Płock – Śląsk Wrocław
18. kolejka, 12 grudnia 2026
Motor Lublin – Widzew Łódź
Korona Kielce – Jagiellonia Białystok
Wieczysta Kraków – Radomiak Radom
Cracovia – Lech Poznań
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin
GKS Katowice – Wisła Kraków
Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze
Piast Gliwice – KGHM Zagłębie Lubin
Wisła Płock – Raków Częstochowa
19. kolejka, 30 stycznia 2027
Wisła Kraków – Piast Gliwice
Radomiak Radom – GKS Katowice
Pogoń Szczecin – Cracovia
Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław
Widzew Łódź – Wisła Płock
Jagiellonia Białystok – Motor Lublin
Górnik Zabrze – Korona Kielce
KGHM Zagłębie Lubin – Legia Warszawa
Lech Poznań – Wieczysta Kraków
20. kolejka, 6 lutego 2027
Motor Lublin – Pogoń Szczecin
Wieczysta Kraków – GKS Katowice
Cracovia – Śląsk Wrocław
Legia Warszawa – Korona Kielce
Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok
Piast Gliwice – Lech Poznań
Górnik Zabrze – Radomiak Radom
KGHM Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa
Wisła Płock – Wisła Kraków
21. kolejka, 13 lutego 2027
Korona Kielce – Widzew Łódź
Wieczysta Kraków – Piast Gliwice
Wisła Kraków – Górnik Zabrze
Radomiak Radom – Legia Warszawa
Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa – Cracovia
GKS Katowice – Motor Lublin
Śląsk Wrocław – KGHM Zagłębie Lubin
Lech Poznań – Wisła Płock
22. kolejka, 20 lutego 2027
Motor Lublin – Korona Kielce
Wieczysta Kraków – Cracovia
Wisła Kraków – Pogoń Szczecin
Legia Warszawa – Piast Gliwice
Widzew Łódź – Śląsk Wrocław
Jagiellonia Białystok – Lech Poznań
Górnik Zabrze – Raków Częstochowa
KGHM Zagłębie Lubin – Radomiak Radom
Wisła Płock – GKS Katowice
23. kolejka, 27 lutego 2027
Korona Kielce – Wisła Płock
Wieczysta Kraków – Wisła Kraków
Cracovia – Radomiak Radom
Pogoń Szczecin – KGHM Zagłębie Lubin
GKS Katowice – Górnik Zabrze
Śląsk Wrocław – Legia Warszawa
Piast Gliwice – Motor Lublin
Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa
Lech Poznań – Widzew Łódź
24. kolejka, 6 marca 2027
Wisła Kraków – Korona Kielce
Radomiak Radom – Widzew Łódź
Legia Warszawa – Motor Lublin
Raków Częstochowa – Lech Poznań
GKS Katowice – Piast Gliwice
Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok
Górnik Zabrze – Cracovia
KGHM Zagłębie Lubin – Wieczysta Kraków
Wisła Płock – Pogoń Szczecin
25. kolejka, 13 marca 2027
Motor Lublin – Raków Częstochowa
Korona Kielce – Śląsk Wrocław
Wieczysta Kraków – Pogoń Szczecin
Cracovia – Wisła Płock
GKS Katowice – KGHM Zagłębie Lubin
Widzew Łódź – Legia Warszawa
Piast Gliwice – Radomiak Radom
Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków
Lech Poznań – Górnik Zabrze
26. kolejka, 20 marca 2027
Wieczysta Kraków – Widzew Łódź
Cracovia – GKS Katowice
Radomiak Radom – Lech Poznań
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice
Raków Częstochowa – Korona Kielce
Śląsk Wrocław – Wisła Kraków
Górnik Zabrze – Motor Lublin
Wisła Płock – KGHM Zagłębie Lubin
27. kolejka, 3 kwietnia 2027
Motor Lublin – Radomiak Radom
Korona Kielce – Pogoń Szczecin
Wisła Kraków – Legia Warszawa
GKS Katowice – Raków Częstochowa
Widzew Łódź – Piast Gliwice
Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok
KGHM Zagłębie Lubin – Cracovia
Wisła Płock – Wieczysta Kraków
Lech Poznań – Śląsk Wrocław
28. kolejka, 10 kwietnia 2027
Korona Kielce – Lech Poznań
Wisła Kraków – Widzew Łódź
Radomiak Radom – Wisła Płock
Legia Warszawa – Cracovia
Pogoń Szczecin – GKS Katowice
Raków Częstochowa – Wieczysta Kraków
Śląsk Wrocław – Motor Lublin
Piast Gliwice – Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok – KGHM Zagłębie Lubin
29. kolejka, 17 kwietnia 2027
Wieczysta Kraków – Śląsk Wrocław
Cracovia – Piast Gliwice
Radomiak Radom – Pogoń Szczecin
Raków Częstochowa – Wisła Kraków
GKS Katowice – Korona Kielce
Górnik Zabrze – Widzew Łódź
KGHM Zagłębie Lubin – Motor Lublin
Wisła Płock – Jagiellonia Białystok
Lech Poznań – Legia Warszawa
30. kolejka, 23 kwietnia 2027
Motor Lublin – Cracovia
Korona Kielce – KGHM Zagłębie Lubin
Wisła Kraków – Lech Poznań
Legia Warszawa – Górnik Zabrze
Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa
Śląsk Wrocław – Radomiak Radom
Widzew Łódź – GKS Katowice
Piast Gliwice – Wisła Płock
Jagiellonia Białystok – Wieczysta Kraków
31. kolejka, 1 maja 2027
Wieczysta Kraków – Górnik Zabrze
Cracovia – Wisła Kraków
Radomiak Radom – Korona Kielce
Pogoń Szczecin – Widzew Łódź
Raków Częstochowa – Legia Warszawa
GKS Katowice – Jagiellonia Białystok
Piast Gliwice – Śląsk Wrocław
KGHM Zagłębie Lubin – Lech Poznań
Wisła Płock – Motor Lublin
32. kolejka, 8 maja 2027
Motor Lublin – Wieczysta Kraków
Korona Kielce – Piast Gliwice
Wisła Kraków – Radomiak Radom
Legia Warszawa – Wisła Płock
Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin
Widzew Łódź – Raków Częstochowa
Jagiellonia Białystok – Cracovia
Górnik Zabrze – KGHM Zagłębie Lubin
Lech Poznań – GKS Katowice
33. kolejka, 15 maja 2027
Motor Lublin – Wisła Kraków
Wieczysta Kraków – Legia Warszawa
Cracovia – Korona Kielce
Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin – Lech Poznań
GKS Katowice – Śląsk Wrocław
Piast Gliwice – Raków Częstochowa
KGHM Zagłębie Lubin – Widzew Łódź
Wisła Płock – Górnik Zabrze
34. kolejka, 22 maja 2027
Korona Kielce – Wieczysta Kraków
Wisła Kraków – KGHM Zagłębie Lubin
Legia Warszawa – GKS Katowice
Raków Częstochowa – Radomiak Radom
Śląsk Wrocław – Wisła Płock
Widzew Łódź – Cracovia
Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice
Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin
Lech Poznań – Motor Lublin
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