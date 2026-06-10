Mundial czas zacząć! Kupon dnia na pierwszy dzień MŚ 2026

W czwartek 11 czerwca i w nocy z czwartku na piątek odbędą się dwa pierwsze starcia piłkarskich Mistrzostw Świata. Rozpoczniemy od meczu Meksyku z Republiką Południowej Afryki, a także rywalizacji Korei Południowej z Czechami. Jakie wyniki padną pierwszego dnia zmagań? W poniższym tekście znajdziesz moją propozycję kuponu. Sprawdź moje typy bukmacherskie na mundial.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Meksyku

Meksyk vs Republika Południowej Afryki. Typy bukmacherskie na dziś

Mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki odbędzie się o godzinie 21:00 na Estadio Banorte w Meksyku. Co ciekawe, ostatnie starcie tych zespołów również było meczem otwarcia Mundialu. W 2010 na inaugurację imprezy w RPA padł remis 1:1.

Meksyk: ogromne nadzieje

Reprezentacja Meksyku przy okazji meczu z RPA rozpocznie swój dziewiąty Mundial z rzędu. Zespołu El Tri po raz ostatni na największej piłkarskiej imprezie zabrakło w 1990 roku, kiedy to został on zdyskwalifikowany za korzystanie z nieuprawnionych zawodników w reprezentacji młodzieżowej. Od tego czasu Meksykanie zmagali się z klątwą 1/8 finału, wszak w każdej z siedmiu kolejnych edycji Mistrzostw Świata odpadali oni właśnie na tym etapie. Seria ta została przełamana dopiero cztery lata temu, lecz nie w sposób, o którym marzyliby kibice tej reprezentacji, ponieważ odpadła ona w fazie grupowej kosztem Polski oraz Argentyny. Wobec tegorocznego Mundialu nadzieje są spore, ponieważ Meksyk jest współgospodarzem imprezy i wszystkie trzy grupowe mecze rozegra u siebie. Przygotowania do turnieju szły drużynie Javiera Aguirre bardzo dobrze, ponieważ była ona w stanie pokonać 5:1 Serbię, czy zremisować 1:1 z Belgią i aktualnie jest w trakcie serii ośmiu meczów bez porażki. W nadchodzącym starciu team ten musi oczekiwać od siebie zdobycia trzech punktów.

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RPA: przejść przez pierwszą fazę

Drużyna Republiki Południowej Afryki nie jest tak doświadczona na Mundialach, jak jej pierwszy grupowy rywal. Bafana Bafana wraca bowiem na Mundial po 16 latach oczekiwania, kiedy to grała w roli gospodarza. Ogólnie RPA ma na koncie trzy występy na MŚ, lecz za każdym razem żegnała się z turniejem już w fazie grupowej. Teraz drużyna prowadzona przez Hugo Broosa liczy na przełamanie i pierwsze w historii wyjście z grupy, lecz nie ma łatwego zadania, bo oprócz gospodarza turnieju trafiła na Czechy oraz Koreę Południową. W drodze po awans na Mundial zespół ten okazał się lepszy m.in. od Nigerii i wygrał swoją grupę eliminacyjną. Tegoroczne mecze tej ekipy to jednak seria nieudanych występów, bo po odpadnięciu z Pucharu Narodów Afryki w 1/8 finału po porażce 1-2 z Kamerunem team ten zanotował trzy remisy i porażkę w czterech starciach towarzyskich.

Kursy na wygraną lub remis w meczu Meksyk - RPA STS 1 1.44 X 4.40 2 8.50 Czytaj recenzję Recenzja Postaw!

Co obstawiam?

Prezentowane wyżej kursy pokazują, że w roli wyraźnych faworytów tego starcia należy postrzegać reprezentację Meksyku. Drużyna trenera Aguirre nie tylko prezentuje się lepiej na papierze, ale i jest w trakcie serii udanych występów, czego nie sposób powiedzieć o ekipie z Południowej Afryki. Bardzo możliwe, że nie dojdzie tutaj do niespodzianki i współgospodarze turnieju staną na wysokości zadania, zdobywając trzy punkty. W mojej ocenie Meksyk ma więcej argumentów – włącznie z atutem własnego boiska – dlatego sądzę, że dzisiejszy kupon warto otworzyć „jedynką”.

STS 1.44 Meksyk wygra mecz Zagraj!

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Korea Południowa vs Czechy

Drugi omawiany pojedynek rozegrany zostanie o godzinie 4:00 polskiego czasu, a jego areną będzie Estadio Akron w Zapopan. Czechy oraz Korea Południowa po raz ostatni spotkały się ze sobą latem 2016 roku przy okazji pojedynku towarzyskiego, kiedy to padł wynik 2:1 dla Koreańczyków.

Korea Płd: cel minimum – wyjście z grupy

Korea Południowa wystartuje na dziesiątym z rzędu Mundialu. Historia tej reprezentacji zatoczyła swego rodzaju koło, ponieważ początek tejże serii miał miejsce właśnie w Meksyku, przy okazji Mundialu 1986. Od tego czasu Koreańczycy siedmiokrotnie kończyli zmagania na fazie grupowej, dwa razy (w tym na poprzednich MŚ) odpadli w 1/8 finału, lecz w 2002 roku – w roli współgospodarza z Japonią – zabrnęli aż do półfinału, ostatecznie zajmując czwarte miejsce. Wobec powiększenia liczby uczestników i reorganizacji turnieju podopieczni trenera Hong Moung-Bo liczą na powtórzenie rezultatu sprzed czterech lat, a przynajmniej na wyjście z grupy. Postawa tej drużyny w meczach towarzyskich rozegranych w 2026 roku wywołuje raczej mieszane uczucia, ponieważ po porażkach 0:4 z Wybrzeżem Kości Słoniowej i 0:1 z Austrią zanotowała ona wygrane 5:0 z Trynidadem i Tobago oraz 1:0 z Salwadorem.

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Czechy: w końcu na Mundialu!

Czechy wracają na Mundial po 20 latach czekania. Choć od rozpadu Czechosłowacji Czesi samodzielnie meldowali się na każdych Mistrzostwach Europy – w dodatku raz dochodząc do finału i raz do półfinału – to na najważniejszej imprezie pokazali się jedynie w Niemczech w 2006 roku, odpadając w fazie grupowej. Teraz udało im się wywalczyć awans za pośrednictwem baraży, ogrywając w rzutach karnych wpierw Irlandię, a potem Danię. Wcześniej zajęli drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej, ulegając jedynie Chorwacji. Ekipa Miroslava Koubka z pewnością chciałaby zmazać plamę za nieudane Euro 2024, w którym to – jeszcze pod wodzą Ivana Haska – odpadła w fazie grupowej zdobywając zaledwie punkt. Próba generalna przed Mundialem w wykonaniu naszych południowych sąsiadów to wygrane 2:1 z Kosowem oraz 3:1 z Gwatemalą, które pozwalają na optymizm przed startem turnieju.

Kursy na wygraną lub remis w meczu Korea Płd - Czechy STS 1 2,80 X 3,10 2 2,80 Czytaj recenzję Recenzja Postaw!

Co obstawiam?

Widoczne wyżej kursy pokazują jak na dłoni, że wybór zwycięzcy tego pojedynku będzie bardzo trudnym zadaniem. Oba zespoły mają podobny potencjał i stawiają sobie tożsame cele na ten turniej, dlatego granie na strony w tym przypadku jest niezwykle loteryjne. Koreańczycy stawiają w pierwszej kolejności na defensywę, a Czesi – mimo że na ogół starają się grać ofensywnie – w kluczowym meczu również powinni zagrać raczej pasywnie, więc nie przewiduję w tym meczu wielu trafień. Sądzę, że warto będzie obstawić w tym meczu under 2,5 gola, który w STS dostępny jest po kursie 1.65.

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