Mocne transfery Lecha Poznań. Mistrz Polski pobił swój rekord

Lech Poznań – transfery przed sezonem 2025/2026

Lech Poznań wrócił do europejskich pucharów to zdobyciu mistrzostwa Polski. Klub z Wielkopolski od początku zdecydowany był na dokonanie mocnych transferów. Efekty działań pionu sportowego zobaczyliśmy bardzo szybko. Do poznańskiej drużyny wrócili Robert Gumny i Mateusz Skrzypczak. Obaj zawodnicy to wychowankowie Lecha, którzy mają wspomóc zespół w defensywie.

Tego lata Lech zmagał się nie tylko z wymagającymi rywalami na arenie międzynarodowej, ale także z plagą kontuzji kluczowych zawodników. Urazy dotknęły głównie formację ofensywną. Z tego powodu w Poznaniu musieli ratować się kilkoma wzmocnieniami. Szeregi mistrza Polski tymczasowo zasilił Luis Palma, który ma w karierze gole w Lidze Mistrzów, ale również znany z boisk Ekstraklasy i gry dla Górnika Zabrze, Taofeek Ismaheel. W przypadku obu piłkarzy Lech ma opcję zatrzymania ich na dłużej.

Mistrz Polski oprócz wypożyczania zawodników praktykował też transfery gotówkowe. Na tej zasadzie do Lecha dołączył Pablo Rodriguez, który ma zastąpić sprzedanego do Samsunsporu Afonso Sousę. Najwięcej poznaniaków kosztował natomiast napastnik, na którego czekano w Wielkopolsce przez całe letnie okno transferowe. Do zespołu Nielsa Frederiksena przeniósł się perspektywiczny napastnik Yannick Agnero, co wiązało się z wydatkiem rzędu około 2,3 mln euro.

Lech Poznań – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Yannick Agnero środkowy napastnik Halmstads BK 2,3 mln euro Pablo Rodriguez ofensywny pomocnik US Lecce 1,2 mln euro Mateusz Skrzypczak środkowy obrońca Jagiellonia Białystok 0,9 mln euro Leo Bengtsson lewy napastnik Aris Limassol 0,8 mln euro Joao Moutinho lewy obrońca Spezia Calcio 0,5 mln euro Robert Gumny prawy obrońca Augsburg bez odstępnego Luis Palma lewy napastnik Celtik wypożyczenie Timothy Ouma defensywny pomocnik Slavia Praga wypożyczenie Taofeek Ismaheel prawy napastnik Górnik Zabrze wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Lech Poznań – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Afonso Sousa ofensywny pomocnik Samsunspor 3 mln euro Maksymilian Pingot środkowy obrońca Górnik Zabrze 0,2 mln euro Elias Andersson lewy obrońca Randers FC bez odstępnego Bartosz Salamon środkowy obrońca Carrarese bez odstępnego Filip Bednarek bramkarz Sparta Rotterdam bez odstępnego Aleksander Nadolski defensywny pomocnik Znicz Pruszków bez odstępnego Igor Kornobis prawy obrońca Warta Poznań bez odstępnego Mateusz Mędrala bramkarz Sokół Kleczew bez odstępnego Dino Hotić prawy napastnik Ajman Club ? Filip Szymczak środkowy napastnik Charleoi SC wypożyczenie Maksymilian Dziuba ofensywny pomocnik Śląsk Wrocław wypożyczenie Filip Dagerstal środkowy obrońca bez klubu – Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Lecha Poznań

Nowi zawodnicy: 9

9 Odejścia z klubu: 12

12 Wydatki na transfery: 5,7 euro

5,7 euro Zarobki na transferach: 3,2 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Lecha Poznań

Lech Poznań w letnim oknie transferowym interesował się wieloma zawodnikami. Nie wszystkie ruchy udało się dopiąć. Mistrz Polski zrezygnował z zakontraktowania Arkadiusza Recy z racji na obawy o jego historię urazów. Ostatecznie trafił on do Legii Warszawa. Mimo zainteresowania ze strony poznaniaków, propozycję Widzewa Łódź wybrał natomiast Mariusz Fornalczyk. Do aktualnego mistrza Polski dołączyć mógł też Tymoteusz Puchacz. Ten powrót został jednak prawdopodobnie odłożony w czasie.

Na finiszu letniego okna transferowego z Lechem pożegnał się Filip Szymczak. W opinii kibiców na taki krok powinien zdecydować się także Bryan Fiabema. Co z przyszłością norweskiego napastnika?

– Wszystko wskazuje jednak na pozostanie. Jak wiadomo, piłkarz nie zdecydował się na transfer do Viborga, a inne kierunki są już pozamykane. Wiem, że agent rozglądał się za klubem w Belgii i Hiszpanii, ale jak widać nic z tego nie wyszło. Nie zanosi się więc na transfer wychodzący w jego przypadku – mówi Piotr Koźmiński, dziennikarz Goal.pl.