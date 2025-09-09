Mocne transfery Lecha Poznań. Mistrz Polski pobił swój rekord

15:01, 9. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań zakończył letnie okno transferowe. Mistrz Polski pobił swój rekord transferowy na nowego piłkarza. Jakich ruchów dokonali w Poznaniu?

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech Poznań – transfery przed sezonem 2025/2026

Lech Poznań wrócił do europejskich pucharów to zdobyciu mistrzostwa Polski. Klub z Wielkopolski od początku zdecydowany był na dokonanie mocnych transferów. Efekty działań pionu sportowego zobaczyliśmy bardzo szybko. Do poznańskiej drużyny wrócili Robert Gumny i Mateusz Skrzypczak. Obaj zawodnicy to wychowankowie Lecha, którzy mają wspomóc zespół w defensywie.

Tego lata Lech zmagał się nie tylko z wymagającymi rywalami na arenie międzynarodowej, ale także z plagą kontuzji kluczowych zawodników. Urazy dotknęły głównie formację ofensywną. Z tego powodu w Poznaniu musieli ratować się kilkoma wzmocnieniami. Szeregi mistrza Polski tymczasowo zasilił Luis Palma, który ma w karierze gole w Lidze Mistrzów, ale również znany z boisk Ekstraklasy i gry dla Górnika Zabrze, Taofeek Ismaheel. W przypadku obu piłkarzy Lech ma opcję zatrzymania ich na dłużej.

Czytaj także: Wiemy, ile Samsunspor oferował za Ismaheela. Turcy przegrali z Lechem [NOWE INFORMACJE]

Mistrz Polski oprócz wypożyczania zawodników praktykował też transfery gotówkowe. Na tej zasadzie do Lecha dołączył Pablo Rodriguez, który ma zastąpić sprzedanego do Samsunsporu Afonso Sousę. Najwięcej poznaniaków kosztował natomiast napastnik, na którego czekano w Wielkopolsce przez całe letnie okno transferowe. Do zespołu Nielsa Frederiksena przeniósł się perspektywiczny napastnik Yannick Agnero, co wiązało się z wydatkiem rzędu około 2,3 mln euro.

Lech Poznań – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Yannick Agnerośrodkowy napastnikHalmstads BK2,3 mln euro
Pablo Rodriguezofensywny pomocnikUS Lecce1,2 mln euro
Mateusz Skrzypczakśrodkowy obrońcaJagiellonia Białystok0,9 mln euro
Leo Bengtssonlewy napastnikAris Limassol0,8 mln euro
Joao Moutinholewy obrońcaSpezia Calcio0,5 mln euro
Robert Gumnyprawy obrońcaAugsburgbez odstępnego
Luis Palmalewy napastnikCeltikwypożyczenie
Timothy Oumadefensywny pomocnikSlavia Pragawypożyczenie
Taofeek Ismaheelprawy napastnikGórnik Zabrzewypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Lech Poznań – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Afonso Sousaofensywny pomocnikSamsunspor3 mln euro
Maksymilian Pingotśrodkowy obrońcaGórnik Zabrze0,2 mln euro
Elias Anderssonlewy obrońcaRanders FCbez odstępnego
Bartosz Salamonśrodkowy obrońcaCarraresebez odstępnego
Filip BednarekbramkarzSparta Rotterdambez odstępnego
Aleksander Nadolskidefensywny pomocnikZnicz Pruszkówbez odstępnego
Igor Kornobisprawy obrońcaWarta Poznańbez odstępnego
Mateusz MędralabramkarzSokół Kleczewbez odstępnego
Dino Hotićprawy napastnikAjman Club?
Filip Szymczakśrodkowy napastnikCharleoi SCwypożyczenie
Maksymilian Dziubaofensywny pomocnikŚląsk Wrocławwypożyczenie
Filip Dagerstalśrodkowy obrońcabez klubu
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Lecha Poznań

  • Nowi zawodnicy: 9
  • Odejścia z klubu: 12
  • Wydatki na transfery: 5,7 euro
  • Zarobki na transferach: 3,2 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Lecha Poznań

Lech Poznań w letnim oknie transferowym interesował się wieloma zawodnikami. Nie wszystkie ruchy udało się dopiąć. Mistrz Polski zrezygnował z zakontraktowania Arkadiusza Recy z racji na obawy o jego historię urazów. Ostatecznie trafił on do Legii Warszawa. Mimo zainteresowania ze strony poznaniaków, propozycję Widzewa Łódź wybrał natomiast Mariusz Fornalczyk. Do aktualnego mistrza Polski dołączyć mógł też Tymoteusz Puchacz. Ten powrót został jednak prawdopodobnie odłożony w czasie.

Na finiszu letniego okna transferowego z Lechem pożegnał się Filip Szymczak. W opinii kibiców na taki krok powinien zdecydować się także Bryan Fiabema. Co z przyszłością norweskiego napastnika?

Wszystko wskazuje jednak na pozostanie. Jak wiadomo, piłkarz nie zdecydował się na transfer do Viborga, a inne kierunki są już pozamykane. Wiem, że agent rozglądał się za klubem w Belgii i Hiszpanii, ale jak widać nic z tego nie wyszło. Nie zanosi się więc na transfer wychodzący w jego przypadku – mówi Piotr Koźmiński, dziennikarz Goal.pl.

Czy Lech Poznań obroni mistrzostwo Polski?

  • TAK
  • NIE
  • TAK 40%
  • NIE 60%

10+ Votes

POLECAMY TAKŻE

Bartłomiej Pawłowski/Bartosz Kapustka/Mikael Ishak
Najdroższe kluby w Ekstraklasie: 2025/2026. Kto na czele listy? [RANKING]
Tomasz Rząsa
Lech wydał na transfery majątek. Rząsa potwierdził kwotę
Niels Frederiksen
Mocne transfery Lecha Poznań. Mistrz Polski pobił swój rekord