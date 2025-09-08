Man City potwierdził transfer do Ekstraklasy. Hit stał się faktem

Manchester City przekazał, że Josh Wilson-Esbrand dołączył do Radomiaka na zasadzie rocznego wypożyczenia. 22-latek zdobył z angielskim gigantem Ligę Mistrzów.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Josh Wilson-Esbrand z Manchesteru City w Radomiaku!

Radomiak Radom nie próżnował podczas letniego okienka transferowego. Klub sprowadził m.in. napastnika Depu z Gil Vicente, pomocnika Ibrahima Camarę z Boavisty oraz Mauridesa z niemieckiego St. Pauli. Po siedmiu rozegranych meczach w tym sezonie Ekstraklasy drużyna zajmuje ósme miejsce.

Po długich poszukiwaniach nowego lewego obrońcy, klub zdecydował się na prawdziwy hit transferowy. Zarówno Manchester City, jaki i Radomiak poinformowały w poniedziałek, że Josh Wilson-Esbrand został wypożyczony do Radomiaka na sezon 2025/26.

22-letni obrońca jest wychowankiem akademii West Hamu oraz The Citizens. Zadebiutował w pierwszym zespole Manchesteru City we wrześniu 2021 roku w wygranym (6:1) meczu Pucharu Ligi Angielskiej przeciwko Wycombe Wanderers. Od tego czasu rozegrał jeszcze dwa spotkania w drużynie Pepa Guardioli, a następnie zdobywał doświadczenie podczas wypożyczeń do Cardiff City i Stoke City. Wilson-Esbrand miał również okazję grać we francuskim Stade de Reims.

Z Manchesteru do Radomia. Josh Wilson-Esbrand – witamy na Struga 63! 🫡 pic.twitter.com/CZAdsePvH2 — Radomiak Radom (@Radomiak_Radom) September 8, 2025

Latem tego roku obrońca był również przymierzany do Lyonu. Serwis Transfermarkt wycenia Anglika na 4 miliony euro. W swojej karierze z Manchesterem City zdobył m.in. Ligę Mistrzów w sezonie 2022/23 oraz dwukrotnie mistrzostwo Anglii. Radomiak nie wygrał w lidze czterech meczów z rzędu i po przerwie na kadrę zmierzy się z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej w ramach 8. kolejki.