Grupa I Mistrzostw Świata 2026: terminarz i godziny. Grupa Francji na mundialu

Abaca Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Grupa I Mistrzostw Świata 2026

Grupa I podczas tegorocznych Mistrzostw Świata zapowiada się niezwykle emocjonująco. Właściwie trzeba przyznać, że mamy tutaj trzy bardzo mocne ekipy. Jedną z nich jest Francja, która nie jest tylko faworytem tej grupy, ale i wprost wskazuje się ich jako kandydata do wygrania całego mundialu.

Poza Trójkolorowymi miejsce w grupie mają także reprezentacje Senegalu oraz Iraku. Szczególnie drużyna z Afryki może namieszać w stawce z racji swojej nieprzewidywalności i ciekawego stylu. Z kolei Irak postrzegany jest tutaj raczej jako kopciuszek, który i tak cieszy się z kwalifikacji na Mistrzostwa Świata 2026.

Stawkę uzupełnia Norwegia wskazywana przez wielu na czarnego konia całego mundialu. Trudno się dziwić. Skandynawowie mają obecnie bardzo dobre pokolenie i imponują formą w ostatnich miesiącach. Być może to właśnie o nich będzie najgłośniej przez cały turniej.

Terminarz i godziny meczów

Z perspektywy polskiego kibica mecze grupy I rozgrywane będą o przyzwoitych godzinach. Szczególnie te najbardziej interesujące starcia zaplanowano na 21:00. To właśnie o tej porze odbędzie się hit Norwegia – Francja, który zaplanowano na 26 czerwca.