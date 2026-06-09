Portugalia – Nigeria: typy, kursy, zapowiedź (10.06.2026)

Portugalia – Nigeria: typy i kursy na mecz towarzyski. Roberto Martinez sprawdzi ostatnie warianty taktyczne przed mundialem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Dr. Magalhaes Pessoa już w najbliższą środę, 10 czerwca o godzinie 21:45.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Vitinha

Portugalia – Nigeria, typy i przewidywania

Przed reprezentacją Portugalii ostatni sprawdzian przed wylotem na mistrzostwa świata 2026. Drużyna Roberto Martineza zmierzy się w meczu towarzyskim z Nigerią, a celem Portugalczyków będzie odpowiednie przygotowanie do turnieju, na którym zamierzają włączyć się do walki o mistrzowski tytuł. Zespół z Afryki nie wywalczył natomiast awansu na mundial i traktuje ten sparing głównie jako okazję do zebrania cennego doświadczenia. Zdecydowanym faworytem tego spotkania są gospodarze, których największą gwiazdą pozostaje Cristiano Ronaldo. Początek rywalizacji na Estadio Dr. Magalhaes Pessoa już w najbliższą środę, 10 czerwca o godzinie 21:45.

Stawiam na zwycięstwo reprezentacji Portugalii w tym pojedynku. Ekipa Roberto Martineza dysponuje zdecydowanie większym potencjałem kadrowym, a dodatkowo przystąpi do meczu w niemal optymalnym składzie, podczas gdy w obozie Nigeryjczków zabraknie kilku kluczowych zawodników. Mój typ: wygrana Portugalczyków.

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Portugalia – Nigeria, sytuacja kadrowa

Portugalia powinna podejść do tego spotkania w najmocniejszym zestawieniu. Do dyspozycji Roberto Martineza będą już Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves i Gonaalo Ramos, którzy w ostatnich dniach odpoczywali po finale Ligi Mistrzów. Nigeria będzie natomiast musiała radzić sobie bez dwóch ważnych ofensywnych piłkarzy – Victora Osimhena oraz Ademoli Lookmana – których zabrakło na obecnym zgrupowaniu.

Portugalia – Nigeria, ostatnie wyniki

Obie reprezentacje w ostatnim czasie rozgrywały mecze towarzyskie. Portugalczycy zanotowali dwa przekonujące zwycięstwa, pokonując Chile 2:1 oraz Stany Zjednoczone 2:0. Nigeryjczycy z kolei zremisowali 2:2 z Polską na Stadionie Narodowym i pewnie wygrali z Jamajką 3:0.

Portugalia – Nigeria, historia

Portugalia oraz Nigeria mierzyły się ze sobą tylko raz w całej historii. Do jedynego spotkania doszło w meczu towarzyskim w 2022 roku, gdy Portugalczycy rozgromili Nigeryjczyków 4:0. Na listę strzelców wpisali się wówczas Goncalo Ramos, Joao Mario oraz dwukrotnie Bruno Fernandes.

Portugalia – Nigeria, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem środowego spotkania są gospodarze, którzy jadą na mundial w roli głównych pretendentów do tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Portugalczyków wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Nigeryjczyków to mniej więcej 9.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.50. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Portugalia – Nigeria, przewidywane składy

Portugalia: Costa – Cancelo, Dias, Inacio, Mendes – Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes – Bernardo Silva, Ronaldo, Guedes

Nigeria: Okoye – Bewene, Ajayi, Bassey, Onyemaechi – Ndidi, Onyeka – Chukwueze, Iwobi – Moses Simon, Terem Moffi

Portugalia – Nigeria, transmisja meczu

Pojedynek Portugalii z Nigerią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz towarzyski w ramach przygotowań do nadchodzącego mundialu możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport Extra 1 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Estadio Dr. Magalhaes Pessoa już w najbliższą środę, 10 czerwca o godzinie 21:45.

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