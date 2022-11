PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema nie zagra na mistrzostwach świata. Uraz, jakiego piłkarz Realu Madryt nabawił się na sobotnim treningu, okazał się jeszcze poważniejszy, niż przypuszczano. Taką informację przekazał wieczorem dziennik “Le Parisien”.

Karim Benzema nie zagra na mistrzostwach świata

Francuz nie grał także na mundialu cztery lata temu

Wcześniej wydawało się, że opuści tylko inauguracyjny mecz przeciwko Australii

Karim Benzema – kontuzja pozbawia go marzeń

Karim Benzema jeszcze po południu mógł mieć nadzieję na grę choćby od drugiego spotkania mistrzostw, ale te nadzieje nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Jak czytamy w “Le Parisien”, zdobywca Złotej Piłki za ostatni sezon wznowił treningi na trzy dni przed meczem z Australią, ale kolejny raz doznał kontuzji mięśniowej i nie dokończył sobotnich zajęć. Po wieczornych testach w szpitalu Aspetar w Dosze, zdiagnozowano poważniejszy niż przypuszczano uraz w lewym udzie. Na tyle poważny, że przekreślono jego szanse na grę na mundialu. To już drugie mistrzostwa świata z rzędu, jakie Benzema będzie musiał opuścić.

Problemy mięśniowe to ostatnio u Francuza norma. W tym sezonie kapitan Realu opuścił sporo meczów ligowych. Od czasu przybycia na obóz w Dosze, trenował indywidualnie. Dmuchanie i chuchanie jednak nie pomogło.

Teraz Didier Deschamps ma czas do wtorku do godz. 20, by go zastąpić innym zawodnikiem.