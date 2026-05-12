Boniek rozpływa się nad Polakiem. „Jeden z najlepszych w Europie”

17:20, 12. maja 2026
Jakub Fudali

"Piotrek jest niezmiennie jedną z najlepszych "ósemek" wśród pomocników Europy" - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z "Polsatem Sport" nt. Piotra Zielińskiego.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek chwali Zielińskiego

Piotr Zieliński w tym sezonie ma szansę na dublet w barwach Interu Mediolan. Zespół z Północy Włoch sięgnął już po mistrzostwo kraju, a w środę zmierzy się w finale krajowego pucharu z Lazio. Wygrana w tych rozgrywkach byłaby świetny zwieńczeniem bardzo dobrej kampanii w wykonaniu reprezentanta Polski.

Środkowy pomocnik w ostatnich latach był bowiem bardzo chwalony zarówno w kraju, jak i we Włoszech. Doskonała forma w Interze z pewnością pomogła w sukcesach, a Zbigniew Boniek w rozmowie z „Polsatem Sport” jasno mówi, że Zieliński to jedna z najlepszych „ósemek” w Europie”.

Nie patrzę na to w ten sposób. Jakie znaczenie dla reprezentacji ma dzisiejsza postawa Piotrka, skoro pierwsze ważne mecze gramy dopiero za rok. Piotrek jest niezmiennie jedną z najlepszych „ósemek” wśród pomocników Europy. Jeżeli jest w formie i ma zaufanie trenera, wie, że jest ważnym elementem, to od razu pokazuje, co potrafi – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z „Polsatem Sport” odpowiadając na pytanie o jego dobrą formę i przełożenie na reprezentację.

Piotr Zieliński w tym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 31-latka z Ząbkowic Śląskich na 10 milionów euro. Łącznie w barwach Interu Mediolan Polak rozegrał do tej pory 85 spotkań. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

