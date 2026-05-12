Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (13.05.2026)

Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok w meczu zaległej 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Starcie odbędzie się w środę, 13 maja, o godz. 20:30. Obie drużyny mają szanse na mistrzostwo Polski.

Raków – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z Jagiellonią Białystok w ramach zaległej 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W zespole gospodarzy doszło ostatnio do zmiany na ławce trenerskiej. Dawid Kroczek zastąpił Łukasza Tomczyka, a debiut nowego szkoleniowca okazał się udany, bo Medaliki pokonały Koronę Kielce. Obie ekipy mogą zmniejszyć stratę do liderującego Lecha Poznań. Jednak to Kolejorz nadal ma wszystko w swoich rękach.

Zespół Adriana Siemieńca wygrał jedno z czterech ostatnich spotkań poza własnym stadionem. Kilka dni temu Białostoczanie rzutem na taśmę pokonali drużynę ze Szczecina. Według mnie zapowiada się bardzo wyrównane spotkanie w Częstochowie. Zarówno Raków, jak i Jagiellona mają o co grać i sądzę, że rywalizacja zakończy się podziałem punków. Mój typ: remis.

Raków – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Częstochowianie w ostatnim meczu długo męczyli się z Koroną, ale po przerwie udokumentowali swoją przewagę. Na listę strzelców wpisali się Lamine Diaby-Fadiga oraz Marko Bułat, zapewniając cenne zwycięstwo. Wcześniej Raków poniósł jednak rozczarowującą porażkę w finale STS Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze (0:2). W lidze Medaliki pokonały Lechię Gdańsk (2:1) i Cracovię (4:1), a także zremisowały z Motorem Lublin (1:1).

Z kolei Jagiellonia w miniony weekend sięgnęła po niezwykle ważne zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (3:2). Bohaterem spotkania został Bernardo Vital, który zdobył bramkę w 91. minucie. W poprzednich tygodniach Duma Podlasia przegrała z Górnikiem Zabrze (1:2), pewnie pokonała Arkę Gdynia (3:0) oraz zremisowała z Koroną Kielce (1:1) i Lechem Poznań (0:0).

Raków – Jagiellonia: historia

W listopadzie Raków ograł Jagiellonię (2:1) w meczu rozegranym w Białymstoku. Wówczas dwie bramki zdobył Oskar Repka. W poprzedniej kampanii ligowej w Częstochowie to Duma Podlasia była górą, wygrywając (2:1). Z kolei w Białymstoku padł remis (2:2). Co ciekawe, pięć ostatnich bezpośrednich starć tych drużyn to prawdziwy festiwal ofensywnego futbolu. Średnio padało w nich niemal cztery gole na mecz.

Raków – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem środowego starcia w Częstochowie są piłkarze Rakowa. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.12.Wygrana Jagiellonii Białystok została wyceniona na około 3.45, natomiast kurs na remis oscyluje w granicach 3.35-3.55.

Raków Częstochowa Remis Jagiellonia Białystok 2.12 3.35 3.30 2.12 3.55 3.45 2.12 3.55 3.45

Raków – Jagiellonia: przewidywane składy

Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Repka, Bułat, Adriano – Diaby-Fadiga, Brunes, Pieńko

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia – Romanczuk, Mazurek – Pozo, Imaz, Szmyt – Pululu

Raków – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok w ramach zaległej 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w środę (13 maja) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K Ultra oraz w TVP Sport. Dostęp do meczu będzie także możliwy w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz w aplikacji TVP Sport.

