Jakub Kamiński będzie grać w tym klubie w przyszłym sezonie

21:19, 8. maja 2026
Źródło: come-on-fc.com

FC Koeln poinformowało już VfL Wolfsburg o zamiarze wykupienia Jakuba Kamińskiego za około 5,5 miliona euro. W nowym kontrakcie Polaka wpisana ma zostać klauzula 20 milionów euro, o czym informuje serwis "come-on-fc.com".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński to bez dwóch zdań jeden z czołowych reprezentantów Polski w ostatnim czasie. Skrzydłowy zyskał bardzo wiele od początku tego sezonu i momentu, w którym przeniósł się w ramach wypożyczenia do FC Koeln. Efekty tego widać nie tylko w liczbach na poziomie Bundesligi, ale i w tym, jak kluczowym elementem jest dla zespołu oraz kadry.

Dlatego nie może dziwić, że władze klubu z Kolonii planują przyszłość wokół skrzydłowego z Polski. Obecnie jest on tylko do klubu wypożyczony, ale od dłuższego czasu trwają starania o jego zatrzymanie. Według informacji przekazanych przez serwis „come-on-fc.com”, FC Koeln poinformowało już VfL Wolfsburg, że aktywuje klauzulę wykupu Jakuba Kamińskiego za około 5,5 miliona euro. To oznacza, że od nowego sezonu reprezentant naszego kraju będzie już graczem związanym umową z tą drużyną.

Co ważne, w kontrakcie Kamińskiego będzie zapis o 20 milionach euro klauzuli odstępnego. Jak przekazuje źródło, dobra dalsza dobra forma może sprawić, że pojawi się chętny na jej aktywację. W tym sezonie były gracz Lecha Poznań rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. 23-latek z Rudy Śląskiej wyceniony jest przez serwis „Transfermarkt” na 12 milionów euro.

