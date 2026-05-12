PSG podjęło decyzję ws. Juliana Alvareza. Ależ wieści dla Barcelony

PSG nie jest zainteresowane pozyskaniem Juliana Alvareza z Atletico Madryt tego lata. Klub ma inne cele transferowe. To dobre informacje dla Barcelony, o czym donosi "Sport".

Julian Alvarez to bez dwóch zdań jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich tygodni i miesięcy na rynku transferowym. Gwiazdor Atletico Madryt jest bowiem przede wszystkim na celowniku Barcelony, która szuka nowego napastnika. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że również Arsenal liczy na jego pozyskanie. Z kolei w ostatnim czasie poinformowano także, że i PSG chciałoby go u siebie.

Teraz jednak według informacji przekazanych przez serwis „Sport”, PSG nie bierze pod uwagę sprowadzenia Juliana Alvareza tego lata. Klub ma bowiem zupełnie inne cele transferowe na lato. To dobre informacje dla Barcelony, która z pewnością miałaby problem konkurować finansowo z francuskim gigantem. Naturalnie jednak nie jest to koniec sagi transferowej związanej z reprezentantem Argentyny i trudno powiedzieć, kiedy ostatecznie rozwiąże się przyszłość zawodnika.

Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt w swojej karierze Argentyńczyk wystąpił 106 razy i niespełna 50-krotnie wpisywał się na listę strzelców. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 90 milionów euro.

