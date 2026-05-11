Marcos Senesi pozostaje na celowniku Juventusu
Juventus jest na idealnej drodze, aby wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli cel zostanie spełniony, to Stara Dama będzie musiała poszerzyć, a przede wszystkim ulepszyć swoją kadrę. Jak się okazuje, na Allianz Stadium wrócił temat Marcosa Senesiego. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że obrońca Bournemouth pozostaje w kręgu zainteresowań turyńczyków.
W pewnym momencie Marcos Senesi przestał być łączony z Juventusem. Argentyński stoper zaczął wzbudzać ogromne zainteresowanie na rynku transferowym i Stara Dama wycofała się z wyścigu. Temat obrońcy Bournemouth ewidentnie ucichł i Bianconeri znów zaczęli myśleć o jego transferze. Warto zaznaczyć, że będzie można latem pozyskać 28-latka bez kwoty odstępnego.
Marcos Senesi od miesięcy podkreśla, że nie interesuje go pozostanie w Bournemouth. Wisienki próbowały rozpocząć rozmowy z reprezentantem Argentyny, ale ten wyłącznie odmawiał. Defensor jednak nie myśli w pełni o transfer i wciąż daje z siebie wszystko. Kibice z Vitality Stadium mogą mieć jedynie dobre wspomnienia z 28-latkiem.
W obecnym sezonie Marcos Senesi rozegrał 37 spotkań w koszulce Bournemouth. Argentyńczyk nie ma na koncie strzelonego gola, ale udało mu się zaliczyć aż pięć asyst.