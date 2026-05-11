Gwiazda Juventusu rozchwytywana. Kolejne potęgi wykazują zainteresowanie

17:59, 11. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Andrea Cambiaso w letnim okienku może opuścić Juventus. Włoski obrońca jest łakomym kąskiem na rynku. Do walki o jego transfer dołączyli Manchester United, Liverpool i Arsenal - przekazuje "TEAMtalk".

Juventus chce w letnim okienku transferowym zarobić odpowiednie fundusze na inne wzmocnienia. Andrea Cambiaso jest jednym z piłkarzy, który może opuścić Turyn. Jak się okazuje, wielki kluby będą bić się o reprezentanta Włoch. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że do walki o defensora Bianconerich włączyli się Manchester United, Liverpool oraz Arsenal.

Andrea Cambiaso wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Chwilę wcześniej dowiedzieliśmy się, że zawodnik trafił na radar Interu Mediolan. W walce o transfer Włocha liczy się również Manchester City. Warto zaznaczyć, że przyjście defensora będzie równało się z ogromnym wydatkiem. Juventus oczekuje bowiem za swojego piłkarza aż 60 milionów euro.

Sam Andrea Cambiaso skłania się ku opcji rozstania ze Starą Damą. Reprezentant Italii chciałby stawić czoła nowemu wyzwaniu w piłkarskiej karierze. Warto zaznaczyć, że defensor z miesiąca na miesiąc prezentuje się coraz gorzej w Turynie. Ze statusu gwiazdy, stał się właśnie graczem zawodzącym. Czas pokaże, czy w letnim okienku transferowym zmieni barwy klubowe.

Andrea Cambiaso w obecnym sezonie rozegrał 45 spotkań w koszulce Juventusu. Włoski defensor zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 26-latek może również pochwalić się pięcioma asystami.

