Brahim Diaz wróci do Serie A? Chce go absolutny potentat

13:06, 12. maja 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło: Tuttosport

Brahim Diaz może opuścić Real Madryt w letnim okienku transferowym. Zainteresowanie marokańskim zawodnikiem wykazuje Juventus - podaje gazeta Tuttosport.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Real Madryt prawdopodobnie przeprowadzi przebudowę składu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Po bardzo rozczarowującym sezonie praktycznie żaden zawodnik nie może być pewny swojej przyszłości na Santiago Bernabeu. Przypomnijmy, że drużyna Królewskich zakończy obecną kampanię bez zdobycia jakiegokolwiek trofeum, co dla władz oraz kibiców jest ogromnym rozczarowaniem. W związku z tym latem można spodziewać się wielu zmian kadrowych, zarówno jeśli chodzi o przychodzące transfery, jak i możliwe odejścia piłkarzy.

Niewykluczone, że stolicę Hiszpanii opuści między innymi Brahim Diaz. Jak donosi włoski dziennik „Tuttosport”, zainteresowanie sprowadzeniem 26-letniego reprezentanta Maroka wykazuje m.in. Juventus. Sam zawodnik ma być otwarty na powrót do Serie A, gdzie miał już okazję z powodzeniem występować. W grę wchodzi zarówno transfer czasowy, jak i transakcja definitywna. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa playmakera wynosi aktualnie około 35 milionów euro.

Brahim Diaz to niezwykle wszechstronny zawodnik, który może występować jako ofensywny pomocnik, skrzydłowy lub środkowy napastnik. W latach 2020-2023 przebywał na wypożyczeniu w Milanie, z którym sięgnął po mistrzostwo Włoch. Następnie wrócił do Realu Madryt, gdzie w pewnym momencie stał się ważnym elementem kadry. 26-latek w trwającym sezonie rozegrał 39 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował osiem asyst. W swoim piłkarskim CV posiada również występy dla Manchesteru City oraz Malagi.

