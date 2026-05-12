Liverpool planuje wielki transfer. W grze nawet 100 mln euro

Liverpool chce latem ruszyć po Yana Diomande z RB Lipsk. Według portalu "TEAMtalk", za 19-letniego skrzydłowego trzeba będzie wyłożyć nawet 100 milionów euro.

Yan Diomande blisko transferu do Premier League

Liverpool wciąż nie ma pewnego awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów i o udział w elitarnych rozgrywkach musi powalczyć w ostatnich meczach przeciwko Aston Villi oraz Brentfordowi. The Reds kończą kampanię z dużym niedosytem. Arne Slot w debiutanckim sezonie sięgnął po mistrzostwo Anglii i ma pozostać na stanowisku.

Władze The Reds już planują poważną przebudowę formacji ofensywnej. Na celowniku znalazł się Yan Diomande z RB Lipsk, który w ostatnich miesiącach przyciągnął uwagę największych klubów w Europie. 19-letni skrzydłowy błyskawicznie stał się jedną z rewelacji Bundesligi.

Na Anfield poszukiwany jest następca Mohameda Salaha, który po wielu latach ma opuścić klub. Skrzydłowy wyróżnia się przede wszystkim szybkością, odwagą w grze jeden na jeden oraz dużą pewnością siebie. W obecnym sezonie zdobył 13 bramek i zanotował dziewięć asyst w 35 spotkaniach.

Diomande związany jest z niemieckim klubem kontraktem obowiązującym do czerwca 2030 roku. Według doniesień, władze Lipska oczekują za swojego zawodnika nawet 100 milionów euro. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej trafił do Bundesligi zeszłego lata z hiszpańskiego CD Leganes. Diomande znajduje się także na radarze Manchesteru United, Paris Saint-Germain i Bayernu Monachium.