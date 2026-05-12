Liverpool planuje wielki transfer. W grze nawet 100 mln euro

17:18, 12. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Liverpool chce latem ruszyć po Yana Diomande z RB Lipsk. Według portalu "TEAMtalk", za 19-letniego skrzydłowego trzeba będzie wyłożyć nawet 100 milionów euro.

Arne Slot
Obserwuj nas w
Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Yan Diomande blisko transferu do Premier League

Liverpool wciąż nie ma pewnego awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów i o udział w elitarnych rozgrywkach musi powalczyć w ostatnich meczach przeciwko Aston Villi oraz Brentfordowi. The Reds kończą kampanię z dużym niedosytem. Arne Slot w debiutanckim sezonie sięgnął po mistrzostwo Anglii i ma pozostać na stanowisku.

Władze The Reds już planują poważną przebudowę formacji ofensywnej. Na celowniku znalazł się Yan Diomande z RB Lipsk, który w ostatnich miesiącach przyciągnął uwagę największych klubów w Europie. 19-letni skrzydłowy błyskawicznie stał się jedną z rewelacji Bundesligi.

Na Anfield poszukiwany jest następca Mohameda Salaha, który po wielu latach ma opuścić klub. Skrzydłowy wyróżnia się przede wszystkim szybkością, odwagą w grze jeden na jeden oraz dużą pewnością siebie. W obecnym sezonie zdobył 13 bramek i zanotował dziewięć asyst w 35 spotkaniach.

Diomande związany jest z niemieckim klubem kontraktem obowiązującym do czerwca 2030 roku. Według doniesień, władze Lipska oczekują za swojego zawodnika nawet 100 milionów euro. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej trafił do Bundesligi zeszłego lata z hiszpańskiego CD Leganes. Diomande znajduje się także na radarze Manchesteru United, Paris Saint-Germain i Bayernu Monachium.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości