Man City może się pozbyć napastnika. Poważne zainteresowanie ligowego rywala

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Omar Marmoush przymierzany do Aston Villi

Manchester City zajmuje drugie miejsce w tabeli Premier League i wciąż ma realne szanse na mistrzostwo Anglii. Choć w lepszej sytuacji na finiszu sezonu znajduje się Arsenal. The Citizens już 16 maja na Wembley zmierzą się z Chelsea w wielkim finale Pucharu Anglii.

Na Etihad coraz częściej mówi się jednak nie tylko o walce o trofea, ale także o przyszłości kadry. Jednym z zawodników, który może zmienić klub, jest Omar Marmoush. Egipski napastnik ma problemy z regularną grą w Manchesterze City. Jak informuje serwis „Football Insider”, władze angielskiej drużyny są otwarte na negocjacje, ale tylko w przypadku bardzo wysokiej oferty.

Klub oczekuje kwoty bliskiej 70 milionów euro za 27-letniego snajpera. Źródła zbliżone do klubu podkreślają jednak, że The Citizens transfer mógłby dojść do skutku głównie wtedy, gdy sam piłkarz zacznie naciskać na odejście w poszukiwaniu regularnych występów.

Sytuację Marmousha bacznie obserwuje Aston Villa. Zespół prowadzony przez Unaia Emery’ego planuje wzmocnienia ofensywy, jeśli uda się zapewnić awans do Ligi Mistrzów. Klub z Villa Park bierze pod uwagę różne scenariusze transferowe, w tym również wypożyczenie Marmousha. W obecnym sezonie egipski snajper zdobył siedem bramek i zaliczył trzy asysty w 33 meczach. Jego kontrakt z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2029 roku.