Juventus przygląda się znanemu snajperowi. Przedstawi ofertę?

09:36, 12. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Juventus bacznie obserwuje sytuację Nicolasa Jacksona. Turyński klub może spróbować pozyskać senegalskiego napastnika - donosi niemiecka gazeta BILD.

Luciano Spalletti
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus rozgląda się na rynku za nowym napastnikiem, ponieważ przyszłość Dusana Vlahovicia wciąż stoi pod znakiem zapytania. Kontrakt serbskiego snajpera obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku i obecnie trudno przewidzieć, czy obie strony osiągną porozumienie w sprawie przedłużenia współpracy. Jeśli trwające negocjacje zakończą się niepowodzeniem, to włodarze klubu z Turynu będą zmuszeni do znalezienia nowego lidera formacji ofensywnej. Władze Starej Damy analizują już dostępne opcje, aby odpowiednio zabezpieczyć linię ataku przed następnym sezonem.

W ostatnich tygodniach media informowały, że jednym z kandydatów do przeprowadzki na Allianz Stadium jest Robert Lewandowski. Juventus rozważa jednak także inne możliwości, a jedną z nich ma być Nicolas Jackson – ujawnił dziennik „BILD”. 24-letni Senegalczyk przebywa obecnie na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, lecz mistrzowie Niemiec niemal na pewno nie zdecydują się na jego wykupienie z Chelsea. Włoski gigant również chciałby początkowo sprowadzić środkowego napastnika na zasadzie transferu czasowego z opcją późniejszej transakcji definitywnej.

W aktualnym sezonie Nicolas Jackson, pełniący rolę zmiennika Harry’ego Kane’a, rozegrał 33 spotkania, zdobył 10 bramek i zanotował 4 asysty, spędzając na murawie ponad 1300 minut. Choć jego liczby prezentują się solidnie, Bawarczycy oczekiwali od reprezentanta Senegalu większego wpływu na grę zespołu. W swojej karierze atakujący występował również w Villarrealu oraz Mirandes, gdzie zbierał doświadczenie na hiszpańskich boiskach. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika na około 40 milionów euro.

