FC Barcelona wciąż interesuje się Alessandro Bastonim. Wkrótce dojdzie do kluczowe spotkania między przedstawicielami mistrzów Hiszpanii a otoczeniem gwiazdy Interu Mediolan - przekazuje "SPORT".

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona chciałaby w letnim okienku transferowym dokonać wielkiego wzmocnienia. Celem świeżo upieczonych mistrzów La Ligi jest Alessandro Bastoni. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie potencjalnych przenosin obrońcy Interu Mediolan na Camp Nou przekazuje hiszpański „SPORT”. Otóż wkrótce dojdzie do spotkania Dumy Katalonii z przedstawicielami Włocha.

Transferowa saga z udziałem Alessandro Bastoniego i jego potencjalnych przenosin do FC Barcelony wkrótce może definitywnie dobiec końca. Duma Katalonii wciąż interesuje się Włochem, ale Inter Mediolan nie ułatwia im zadania. Nerazzurri oczekują gigantycznych pieniędzy za swoją gwiazdę. A jak wiemy, Blaugrana zmaga się ze sporymi problemami finansowymi.

Trudno spodziewać się, że finalnie Alessandro Bastoni finalnie wyląduje w FC Barcelonie. Warto zaznaczyć, że reprezentant Italii znajduje się także na radarze Liverpoolu. Inter Mediolan jednak nie wyobraża sobie codzienności bez swojej gwiazdy. Włoski klub zrobi wszystko, aby zatrzymać środkowego defensora.

Alessandro Bastoni w obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoski stoper zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Wychowanek Atalanty Bergamo może również pochwalić się sześcioma asystami.