AS Roma ma na oku francuskiego napastnika. Spadł z Ligue 1

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Matthis Abline przymierzany do Romy

AS Roma planuje być bardzo aktywna podczas zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego. Trener drużyny Giallorossich – Gian Piero Gasperini – liczy na poważne wzmocnienia kadry, aby jego zespół w kolejnej kampanii prezentował się jeszcze lepiej niż w obecnym sezonie. Włoski szkoleniowiec chce zwiększyć konkurencję na kilku pozycjach, a jedną z nich jest środek ataku. Rzymianie poszukują napastnika, który mógłby wnieść do formacji ofensywnej większą skuteczność oraz regularność pod bramką rywali.

Jak informuje Sebastien Denis na łamach portalu „Foot Mercato”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stadio Olimpico jest Matthis Abline. 23-letni francuski snajper spadł wraz z FC Nantes do Ligue 2, dlatego jego transfer może okazać się atrakcyjną okazją rynkową. Mimo słabej kampanii całego zespołu, młody atakujący należał do najjaśniejszych postaci ekipy Kanarków. Roma bacznie monitoruje sytuację zdolnego zawodnika i niewykluczone, że w najbliższych tygodniach złoży oficjalną ofertę za niezwykle utalentowanego piłkarza.

Młodzieżowy reprezentant Francji występuje w barwach FC Nantes od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Stade de la Beaujoire za ponad 10 milionów euro ze Stade Rennes. W trwającym sezonie Matthis Abline rozegrał 34 spotkania, zdobył osiem bramek i zanotował siedem asyst. Napastnik imponował aktywnością oraz zaangażowaniem pomimo trudnej sytuacji swojego zespołu. Obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku kontrakt sprawia jednak, że Włosi będą musieli podjąć konkretne negocjacje z aktualnym pracodawcą snajpera.