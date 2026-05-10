Tottenham Hotspur – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (11.05.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Conor Gallagher

Tottenham – Leeds: typy bukmacherskie

W 36. kolejce Premier League na zakończenie zmagań dostaliśmy rywalizację na Tottenham Hotspur Stadium. To tam w stolicy Anglii zagrają Tottenham oraz Leeds United. Niespodziewanie wyżej w tabeli plasuje się zespół gości, który jest o krok od matematycznego utrzymania się w lidze. Cel ten musi jeszcze zrealizować zespół gospodarzy, który ma aż sześć oczek mniej od poniedziałkowego przeciwnika. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Tottenham – Leeds: ostatnie wyniki

Od połowy kwietnia Tottenham pod względem wyników zaczął przypominać drużynę, którą był na początku trwającego sezonu. Wszystko zaczęło się w Londynie od zremisowanego 2:2 pojedynku z Brighton. Następnie Koguty wygrały na wyjeździe z najgorszym w stawce Wolverhampton 1:0. Najtrudniej było ostatnio w Birmingham, ale mimo tego Tottenham pokonał Aston Villę 2:1.

Kapitalny okres pod względem wyników w lidze przeżywa także Leeds United. Beniaminek nie dał się pokonać w żadnym z pięciu ostatnich spotkań, a terminarz nie był najłatwiejszy. Pawie wygrały między innymi na Old Trafford z trzecim w tabeli Manchesterem United 2:1. Ponadto udało im się zremisować 2:2 z rywalizującym o awans do Ligi Mistrzów Bournemouth (2:2)

Tottenham – Leeds: historia

Leeds to przeciwnik, z którym Tottenhamowi gra się bardzo dobrze. Przekonaliśmy się o tym w październiku ubiegłego roku, kiedy Koguty pokonały beniaminka 2:1. We wcześniejszych latach zdarzały im się także bardziej efektowne triumfy, jak 4:1, a nawet 4:0 z lutego 2022 roku.

Tottenham – Leeds: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Tottenham, o czym świadczy współczynnik 1.90 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Leeds, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.80. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.60.

Tottenham – Leeds: kto wygra?

Tottenham – Leeds: przewidywane składy

Tottenham Hotspur: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison

Leeds United: Darlow; Bijol, Struijk, Rodon; Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Justin; Nmecha, Calvert-Lewin

Tottenham – Leeds: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Leeds odbędzie się w poniedziałek (11 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

