Tottenham Hotspur – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (11.05.2026)

19:00, 10. maja 2026
Oskar Szatraj
Tottenham - Leeds typy i kursy na mecz 36. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Tottenham – Leeds: typy bukmacherskie

W 36. kolejce Premier League na zakończenie zmagań dostaliśmy rywalizację na Tottenham Hotspur Stadium. To tam w stolicy Anglii zagrają Tottenham oraz Leeds United. Niespodziewanie wyżej w tabeli plasuje się zespół gości, który jest o krok od matematycznego utrzymania się w lidze. Cel ten musi jeszcze zrealizować zespół gospodarzy, który ma aż sześć oczek mniej od poniedziałkowego przeciwnika. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Obie drużyny strzelą
Kursy z 09.05.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Tottenham – Leeds: ostatnie wyniki

Od połowy kwietnia Tottenham pod względem wyników zaczął przypominać drużynę, którą był na początku trwającego sezonu. Wszystko zaczęło się w Londynie od zremisowanego 2:2 pojedynku z Brighton. Następnie Koguty wygrały na wyjeździe z najgorszym w stawce Wolverhampton 1:0. Najtrudniej było ostatnio w Birmingham, ale mimo tego Tottenham pokonał Aston Villę 2:1.

Kapitalny okres pod względem wyników w lidze przeżywa także Leeds United. Beniaminek nie dał się pokonać w żadnym z pięciu ostatnich spotkań, a terminarz nie był najłatwiejszy. Pawie wygrały między innymi na Old Trafford z trzecim w tabeli Manchesterem United 2:1. Ponadto udało im się zremisować 2:2 z rywalizującym o awans do Ligi Mistrzów Bournemouth (2:2)

Tottenham – Leeds: historia

Leeds to przeciwnik, z którym Tottenhamowi gra się bardzo dobrze. Przekonaliśmy się o tym w październiku ubiegłego roku, kiedy Koguty pokonały beniaminka 2:1. We wcześniejszych latach zdarzały im się także bardziej efektowne triumfy, jak 4:1, a nawet 4:0 z lutego 2022 roku.

Tottenham – Leeds: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Tottenham, o czym świadczy współczynnik 1.90 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Leeds, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.80. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.60.

Tottenham
Remis
Leeds
1.78
4.00
4.40
1.78
3.85
4.30
1.76
3.63
4.05
1.78
4.00
4.40
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2026 11:04

Tottenham – Leeds: kto wygra?

Tottenham – Leeds: przewidywane składy

Tottenham Hotspur: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison

Leeds United: Darlow; Bijol, Struijk, Rodon; Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Justin; Nmecha, Calvert-Lewin

Tottenham – Leeds: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Leeds odbędzie się w poniedziałek (11 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

