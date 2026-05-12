Salah rozmawia z nowym klubem. Odrzucił Arabię i MLS

Mohamed Salah odrzucił możliwość przejścia do MLS i Arabii Saudyjskiej. Priorytetem jest gra w Europie. Jak podaje serwis A Spor, otoczenia piłkarza prowadzi rozmowy z Fenerbahce.

Fenerbahce naciska na podpisanie Salaha. Rozmowy trwają

Mohamed Salah po zakończeniu sezonu przestanie być zawodnikiem Liverpoolu. Mimo ważnego kontraktu do czerwca 2027 roku obie strony doszły do porozumienia ws. rozwiązania umowy. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie będzie grał w następnej kampanii.

Na brak ofert narzekać nie może. O reprezentanta Egiptu od dawna zabiega Saudi Pro League, a także MLS. Oba kierunki zostały jednak wykluczone przez zawodnika, którego priorytetem jest pozostanie w Europie. Przez moment sugerowano nawet, że może trafić do Paris Saint-Germain. Bardziej prawdopodobna opcja to jednak kierunek turecki, który jest ostatnio bardzo popularny.

Z informacji serwisu A Spor wynika, że przedstawiciele Salaha prowadzą rozmowy z Fenerbahce. Ekipa ze Stambułu jest w stanie zaoferować mu aż 17 milionów euro za sezon. Egipcjanin miałby podpisać trzyletni kontrakt do 2029 roku. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale przy takiej ofercie trudno będzie ją odrzucić. Mało prawdopodobne, aby inny klub w Europie zaoferował podobną kwotę.

Salah spędził na Anfield Road dziewięć lat. Liverpool ściągnął go w 2017 roku z Romy za 42 mln euro. Łącznie ma na swoim koncie 440 spotkań, w których zdobył 257 goli i zaliczył 122 asysty. Nie wiadomo, czy będzie mu dane pojawić się jeszcze na boisku. Wszystko przez kontuzję uda. Jeśli nie zagra więcej w barwach The Reds, to jego ostatnim meczem w klubie było starcie z Crystal Palace 25 kwietnia.