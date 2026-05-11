Milan szykuje rewolucję. Nie tylko Allegri odejdzie

Milan ponownie znalazł się w centrum ogromnej krytyki ze strony kibiców. Według Calciomercato klub może latem przeprowadzić radykalne zmiany w strukturach i sztabie.

Milan może zdecydować się na wielkie zmiany w strukturach klubu

Milan miał rozpocząć nowy etap po zmianach w pionie sportowym oraz powrocie Massimiliano Allegriego. Tymczasem sezon znów przyniósł rozczarowanie i wewnętrzne konflikty. Kibice kolejny raz otwarcie protestują przeciwko działaniom władz klubu.

Igli Tare może pożegnać się z Milanem już po jednym sezonie pracy. Relacje dyrektora sportowego z Giorgio Furlanim od początku były bardzo napięte. Duże spory wywołały transfery Jashariego oraz Nkunku, które kosztowały klub prawie 80 milionów euro. Według doniesień konflikt nasilił się zimą, gdy Tare nie otrzymał środków na transfery zgodne z oczekiwaniami Allegriego.

Duże kontrowersje wzbudziła także sprawa Jeana Philippe’a Matety. Furlani miał forsować ten transfer bez konsultacji z trenerem i dyrektorem sportowym. W klubie uznano to za moment ostatecznego załamania relacji między najważniejszymi osobami w pionie sportowym. Obecnie wiele wskazuje na to, że odejście Tare jest już przesądzone.

Coraz trudniejsza staje się również sytuacja Giorgio Furlaniego. Włoskie media podkreślają skalę niezadowolenia kibiców, a internetowa petycja przeciwko działaczowi zebrała ponad 40 tysięcy podpisów. Wewnątrz Red Bird ma rosnąć grupa osób domagających się odsunięcia obecnego dyrektora generalnego. Dodatkowo pojawiają się informacje, że sam Furlani bardzo przeżył ostatnie protesty i nie można wykluczyć nawet jego rezygnacji.

Niepewna pozostaje też przyszłość Massimiliano Allegriego. Słabe wyniki w rundzie rewanżowej oraz różnice zdań dotyczące budowy zespołu mocno komplikują sytuację szkoleniowca. W tle cały czas pojawia się temat reprezentacji Włoch, ponieważ Allegri jest wymieniany jako jeden z kandydatów do objęcia kadry narodowej.