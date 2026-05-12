To może się wydarzyć. Chodzi o mecz Śląsk Wrocław – Wisła Kraków

Wisła Kraków może rozegrać mecz ze Śląskiem Wrocław, który na początku marca zakończył się walkowerem. Informacje w tej sprawie przekazał Mikołaj Kruk z "Meczyków".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Śląsk – Wisła na zakończenie sezonu 1. ligi?!

Wisła Kraków jest już pewna awansu do PKO Ekstraklasy, a nawet wygrania rozgrywek Betclic 1. ligi. Ostatnie dwa mecze, która są zaplanowane w obecnych rozgrywkach można więc potraktować jako przegląd kadr przed letnimi zmianami i transferami. Swoją szansę dostaną zapewne młodsi piłkarze oraz ci, którzy grali mniej.

Okazuje się jednak, że Biała Gwiazda rozegrać może jeszcze jeden mecz. Chodzi mianowicie o starcie ze Śląskiem Wrocław. To naturalnie sprawa sprzed dobrych kilku tygodni, gdy na początku marca obie drużyny miały się spotkać w hicie rozgrywek, ale przez brak wpuszczenia fanów gości, Wisła zbojkotowała spotkanie. W efekcie tego WKS otrzymał trzy dodatkowe punkty w ramach walkowera. Tymczasem według informacji przekazanych przez Mikołaja Kruka na antenie kanału „Meczyki.pl”, mecz Śląsk Wrocław – Wisła Kraków może zostać rozegrany i jest to prawdopodobne.

Wcześniej Jarosław Królewski w mediach społecznościowych napisał, że klub robi wszystko, aby starcie odbyło się w duchu sportu na boisku. Walczymy by rozegrać ten mecz w duchu sportu na boisku a nie układów. Jesteśmy to winni drużynom walczących o awans w ambitny sposób – napisał działacz z Krakowa. W środę zebrać ma się Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN ws. walkowera za owy mecz.

Zobacz także: Wisła Kraków nie jest zainteresowana tym transferem. Królewski zdementował