Górnik Zabrze zainteresował się 21-krotnym reprezentantem Czech

Górnik Zabrze może przeprowadzić głośny transfer w nadchodzące lato. Jak poinformował serwis infotbal.cz, na liście życzeń znalazł się Tomas Chory. Reprezentant Czech jest związany ze Slavią Praga.

Tomas Chory w kręgu zainteresowań Górnika Zabrze

Górnik Zabrze w przyszłym sezonie na pewno zagra w europejskich pucharach. Po zwycięstwie w Pucharze Polski zagwarantowali sobie prawo gry w eliminacjach Ligi Europy. Wciąż jednak mają szanse na Ligę Mistrzów, o ile skończą Ekstraklasę w TOP2. Na ten moment zajmują 4. miejsce w tabeli, ale mają tyle samo punktów, co trzeci Raków Częstochowa i druga Jagiellonia Białystok.

Latem z pewnością zobaczymy w Zabrzu kilku nowych zawodników. Niewykluczone, że jednym z nich może być Tomas Chory. Z informacji serwisu infotbal.cz wynika, że Czech został umieszczony na liście życzeń. Mimo ważnego kontraktu może być dostępny za darmo. Na ten moment nie odbyły się żadne negocjacje ani nie pojawiła się żadna oferta.

Wszystko za sprawą ostatnich wydarzeń z meczu Slavii Praga, której jest zawodnikiem. Po ostatnim spotkaniu miał uderzyć jednego z rywali, a następnie awanturować się w tunelu prowadzącym do szatni. Za swoje zachowanie decyzją prezesa został odsunięty od składu. Kontrakt ma zostać prawdopodobnie rozwiązany lub po prostu odejdzie bez kwoty odstępnego.

Tomas Chory to 21-krotny reprezentant Czech. W przeszłości grał w takich klubach jak Viktoria Pilzno, Zulte Waregem czy Sigma Ołomuniec. W obecnym sezonie w barwach Slavii strzelił 17 goli i zaliczył 6 asyst w 33 meczach. 31-letni napastnik jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 3 miliony euro.