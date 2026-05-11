Juventus nie składa broni. Będą decydujące rozmowy z gwiazdą

Dusan Vlahović nadal nie porozumiał się z Juventusem w sprawie nowego kontraktu. Włoskie media informują, że w najbliższych dniach ma dojść do bardzo ważnego spotkania z udziałem ojca serbskiego napastnika.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus chce zatrzymać Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović ma ważny kontrakt z Juventusem tylko do końca obecnego sezonu. Sytuacja wokół przyszłości napastnika od miesięcy budzi ogromne emocje we Włoszech. Klub chce zatrzymać reprezentanta Serbii, ale negocjacje dotyczące nowej umowy pozostają bardzo trudne.

Według informacji Tuttosport działacze Juventusu mają jeszcze w tym tygodniu spotkać się z ojcem zawodnika. Z kolei Gazzetta dello Sport przekonuje, że rozmowy odbędą się po ligowym meczu z Fiorentiną, czyli byłym klubem Vlahovicia. Spotkanie ma być bardzo ważne dla dalszych losów piłkarza w Turynie.

Największy problem stanowią warunki finansowe nowej umowy. Serb obecnie zarabia około 12 milionów euro za sezon i Juventus oczekuje znaczącej obniżki pensji. Włoskie media podkreślają jednak, że sam zawodnik nadal liczy na propozycje z największych europejskich klubów. Wśród zainteresowanych wymienia się Bayern Monachium oraz Barcelonę.

Duży wpływ na całą sytuację ma Luciano Spalletti. Szkoleniowiec Juventusu mocno naciska na pozostanie napastnika i uważa go za bardzo ważny element przyszłego projektu. Klub wcześniej spełnił już oczekiwania trenera i przedłużył kontrakty z Westonem McKennie oraz Manuelem Locatellim. Teraz celem numer jeden pozostaje zatrzymanie Vlahovicia.

Ostatnie tygodnie mogą działać na korzyść Serba podczas negocjacji. Napastnik zdobywał gole w dwóch kolejnych występach Juventusu i ponownie zaczął odgrywać ważną rolę w drużynie. W meczu z Lecce wrócił do podstawowego składu po ponad pięciu miesiącach przerwy i już na początku spotkania zapewnił Starej Damie zwycięstwo 1:0.

Zobacz również: Raków podjął decyzję ws. przyszłości Ivi Lopeza