Spalletti wskazał cel transferowy! Juventus ruszy po francuską gwiazdę?

21:34, 11. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus rozgląda się za nowym napastnikiem. Tymczasem Luciano Spalletti wskazał swój cel transferowy. Szkoleniowiec Starej Damy chciałby mieć w swojej drużynie Randala Kolo Muaniego - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Randal Kolo Muani priorytetem transferowym Luciano Spallettiego

Juventus w zasadzie przez cały ten sezon zmagał się z problemem na pozycji napastnika. Luciano Spalletti jest kompletnie z tego faktu niezadowolony i wyznał już swój cel transferowy na lato. Zdaniem „La Gazzetty dello Sport” szkoleniowiec Starej Damy chciałby nawiązać współpracę z Randalem Kolo Muanim. Francuz obecnie jest wypożyczony do Tottenhamu Hotspur z Paris Saint-Germain.

Randal Kolo Muani w zeszłym sezonie występował w Juventusie. Okres wypożyczenia trwał przez pół roku i wicemistrz świata pozostawił po sobie bardzo dobry ślad w Turynie. Stara Dama od tamtego czasu ciągle chce pozyskać Francuza, a teraz ma do tego zgodę samego Luciano Spallettiego. Czas pokaże, czy Bianconerim uda się ponownie nawiązać współpracę z wychowankiem FC Nantes.

Luciano Spalletti przedstawił całościowy plan na pozycję napastnika. Trener Juventusu oczekuje tylko transferu Randala Kolo Muaniego. Oprócz Francuza w ataku mają grać Dusan Vlahović oraz Jonathan David, który ma zaufanie trenera. W zasadzie przesądzona jest już sprzedaż Loisa Opendy. Belg jest bliski wylądowania w Premier League.

Juventus swój najbliższy mecz rozegra w niedzielę. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się z Fiorentiną, która jest odwiecznym rywalem Starej Damy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości