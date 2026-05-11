Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Randal Kolo Muani priorytetem transferowym Luciano Spallettiego

Juventus w zasadzie przez cały ten sezon zmagał się z problemem na pozycji napastnika. Luciano Spalletti jest kompletnie z tego faktu niezadowolony i wyznał już swój cel transferowy na lato. Zdaniem „La Gazzetty dello Sport” szkoleniowiec Starej Damy chciałby nawiązać współpracę z Randalem Kolo Muanim. Francuz obecnie jest wypożyczony do Tottenhamu Hotspur z Paris Saint-Germain.

Randal Kolo Muani w zeszłym sezonie występował w Juventusie. Okres wypożyczenia trwał przez pół roku i wicemistrz świata pozostawił po sobie bardzo dobry ślad w Turynie. Stara Dama od tamtego czasu ciągle chce pozyskać Francuza, a teraz ma do tego zgodę samego Luciano Spallettiego. Czas pokaże, czy Bianconerim uda się ponownie nawiązać współpracę z wychowankiem FC Nantes.

Luciano Spalletti przedstawił całościowy plan na pozycję napastnika. Trener Juventusu oczekuje tylko transferu Randala Kolo Muaniego. Oprócz Francuza w ataku mają grać Dusan Vlahović oraz Jonathan David, który ma zaufanie trenera. W zasadzie przesądzona jest już sprzedaż Loisa Opendy. Belg jest bliski wylądowania w Premier League.

Juventus swój najbliższy mecz rozegra w niedzielę. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się z Fiorentiną, która jest odwiecznym rywalem Starej Damy.