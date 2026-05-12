Arka Gdynia – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (13.05.2026)

Arka Gdynia - Górnik Zabrze: typy i kursy na zaległy mecz 31. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (13 maja) o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Kubicki

Arka – Górnik, typy bukmacherskie

Już w środę zostanie rozegrane zaległe spotkanie w ramach 31. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy, w którym Arka Gdynia zmierzy się przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze. Gospodarze wciąż walczą o utrzymanie i każdy zdobyty punkt może mieć ogromne znaczenie w kontekście pozostania w elicie. Górnik natomiast po ostatniej porażce praktycznie wypisał się z walki o mistrzostwo Polski, jednak z pewnością będzie chciał zakończyć sezon w jak najlepszym stylu. Zapowiada się więc spotkanie, w którym obie drużyny mają o co grać i nie zabraknie sportowych emocji.

Ja uważam, że środowa rywalizacja zakończy się zwycięstwem gości. Mój typ: wygrana Górnika

Kacper STS 2.12 wygrana Górnika Zagraj!

Bonus 267 zł za wytypowanie drużyny z golem

Chcesz postawić na to spotkanie? Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO i zyskaj 267 zł bonusu za poprawne wytypowanie drużyny z golem w dowolnym meczu Ekstraklasy. Sprawdź szczegółowy regulamin opisywanej promocji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arka – Górnik, ostatnie wyniki

Arka Gdynia prezentuje słabą formę. Gospodarze środowego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (3:1 z Zagłębiem Lubin), zaliczyli dwa remisy (2:2 z Cracovią oraz 1:1 z Lechem Poznań), a także ponieśli dwie porażki (0:3 z Jagiellonią Białystok i 1:4 z Piastem Gliwice).

Górnik Zabrze natomiast jest w dobrej dyspozycji, mimo ostatniej wypadki (0:2 z Zagłębiem Lubin). We wcześniejszych czterech spotkaniach podopieczni Michala Gasparika odnieśli jednak trzy zwycięstwa (1:0 z Koroną Kielce, 2:1 z Jagiellonią Białystok oraz 2:0 z Rakowem Częstochowa), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Legią Warszawa).

Arka – Górnik, historia

Rywalizacja Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze ma długą historię i przez lata była regularnie oglądana na boiskach Ekstraklasy. Oba kluby wielokrotnie mierzyły się ze sobą w ważnych momentach sezonu, a ich spotkania często dostarczały wielu emocji i zaciętej walki. Na przestrzeni lat zdecydowanie większe sukcesy odnosił Górnik, który należy do najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Arka jednak niejednokrotnie potrafiła sprawiać niespodzianki, szczególnie przed własną publicznością, gdzie często stawiała trudne warunki zabrzanom. Dzięki temu ich pojedynki regularnie przyciągają uwagę kibiców PKO Ekstraklasy.

Arka – Górnik, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowego spotkania jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Arki Gdynia natomiast sięga nawet 3.45.

Arka Gdynia Górnik Zabrze 3.45 3.20 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2026 22:15

Arka – Górnik, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Arki

remisem

wygraną Górnika wygraną Arki

remisem

wygraną Górnika 0 Votes

Arka – Górnik, przewidywane składy

Arka Gdynia: Grobelny – Zator, Hermoso, Marcjanik, Gojny – Jakubczyk, Nguiamba – Kubiak, Kerk, Kocyła – Gutkovskis

Górnik Zabrze: Łubik – Olkowski, Janicki, Bochniewicz, Janża – Ambros, Hellebrand, Kubicki – Chłań, Liseth, Zmrzly

Arka – Górnik, transmisja meczu

Spotkanie Arka Gdynia – Górnik Zabrze obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.