Zieliński i Zalewski na topie! Derby dla Interu. Podsumowanie 25. kolejki Serie A

Serie A w jeden weekend dostarczyła kibicom dwa mecze derbowe. Bitwę o Włochy wygrał Inter Mediolan, a w derbach Słońca padł remis. W 25. kolejce gole strzelali Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Sprawdź podsumowanie minionego weekendu w Serie A.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Podsumowanie 25. kolejki Serie A

Wspaniały był to weekend z włoską piłką. Derby Włoch z udziałem Interu Mediolan i Juventusu, Derby Słońca, czyli starcie Napoli z Romą oraz bramki reprezentantów Polski, czyli Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego. Pozostali polscy piłkarze również mieli duże powody do radości. Swoje mecze wygrali Łukasz Skorupski i Sebastian Walukiewicz. Łącznie oglądaliśmy 28 bramek, co daje średnią 2,8 gola na mecz.

25. kolejka Serie A wystartowała w piątek, gdy Pisa podejmowała u siebie Milan. Dużo nie brakowało, a beniaminek ponownie mógł sprawić niespodziankę w starciu z Rossonerri. Do 85. minuty na tablicy widniał wynik (1:1), ale wtedy sprawy w swoje ręce wziął Luka Modrić. Chorwat podcinką z bliskiej odległości pokonał bramkarze, gwarantując Mediolańczykom komplet punktów. Pod koniec spotkania z boiska za drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę wyrzucony został Adrien Rabiot.

Sobota przyniosła sympatykom włoskiego calcio trzy spotkania. Najpierw niespodziankę sprawiła Fiorentina, która pokonała Como (2:1). Dla Violi strzelali Moise Kean i Nicolo Fagioli. Sędzia miał sporo pracy, bo dwukrotnie sięgał po czerwoną kartkę. Najpierw wyrzucił Paolo Vanolego, a na koniec Alvaro Morata dostał dwie żółte kartki. Spokojniej było w Rzymie, gdzie ponownie przy prawie pustym stadionie wystąpiło Lazio. Tym razem ekipa Maurizio Sarriego poległa w starciu z Atalantą, dla której gola zza pola karnego zdobył Nicola Zalewski. Na koniec dnia Inter podejmował u siebie Juventus w Derbach Włoch. Nie zabrakło emocji do samego końca, ale także kontrowersji z udziałem Pierre’a Kalulu, który został wyrzucony z boiska za dwie żółte kartki. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Piotr Zieliński, zapisując na swoim koncie symboliczny rekord. Zieliński stał się najskuteczniejszym Polakiem w historii Serie A.

W niedzielę również nie zabrakło emocji. Sassuolo w meczu o godzinie 12:30 odwróciło wynik, przegrywając do przerwy z Udinese (0:1). Finalnie po golach Lauriente i Pinamontiego wygrali (2:1). Takim samym wynikiem Parma pokonała Hellas Weronę, który kończył mecz w dziesiątkę. W 11. minucie czerwoną kartkę dostał Gift Orban. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry, a zdobył ją Mateo Pellegrino. Co prawda, wynik tego nie odzwierciedla, ale starcie Cremonese – Genoa wcale nie było takie nudne (0:0). Obie drużyny oddały łącznie 14 strzałów na bramkę, ale fantastyczne zawody rozegrali bramkarze, czyli Emil Audero i Justin Bijlow. Z kompletu punktów cieszyła się Bologna z Łukaszem Skorupskim w składzie. Rossoblu przełamali złą serię, pokonując Torino (2:1). Największe emocje w niedzielę były w Neapolu, gdzie Napoli zremisowało z Romą (2:2). Na dublet Malena w 82. minucie odpowiedział super rezerowy Alisson Santos. Dla Brazylijczyka była to pierwsza bramka od momentu transferu do Partenopei. Na koniec w poniedziałek Lecce pokonało na wyjeździe Cagliari (2:0), uciekając od strefy spadkowej na 3 punkty.

Wyniki meczów 25. kolejki Serie A:

Pisa 1:2 Milan

Como 1:2 Fiorentina

Lazio 0:2 Atalanta

Inter 3:2 Juventus

Udinese 1:2 Sassuolo

Cremonese 0:0 Genoa

Parma 2:1 Hellas Werona

Torino 1:2 Bologna

Napoli 2:2 Roma

Cagliari 0:2 Lecce

Jedenastka 25. kolejki Serie A

Bijlow – Zalewski, Pavlović, Solet, Vasquez, Spinazzola – Modrić, Zieliński, Locatelli – Malen, Pinamonti

Na pozycję bramkarza do jedenastki kolejki było dwóch kandydatów. Justin Bijlow i Emil Audero, ale finalnie postawiliśmy na golkipera Genoi. Holender obronił osiem strzałów, notując współczynnik powstrzymanych goli na poziomie 2.85! Taki występ po prostu trzeba wyróżnić, bo ten jeden punkt to wielka zasługa reprezentanta Holandii. Na wahadłach wybór padł na dwóch zawodników, którzy wpisali się na listę strzelców. Leonardo Spinazzola trafiał dla Napoli, a Nicola Zalewski ustalił wynik meczu Lazio z Atalantą.

W gronie obrońców wyróżnieni zostali Strahinja Pavlović, Oumar Solet i Johan Vazquez. Serb często brał udział w rozgrywaniu piłki, notując aż 118 kontaktów z futbolówką i wykonując 94 celne podania na poziomie 90%. Francuz z kolei zapisał się na liście strzelców i mimo dwóch straconych goli był podporą obrony Udinese. Z kolei Meksykanin rządził i dzielił w defensywie Genoi, notując aż 16 udanych interwencji.

W środku pola prym wiedli ci, którzy strzelali, ale przede wszystkim kontrolowali grę w drugiej linii. Długowieczny Luka Modrić ratujący Milan, Piotr Zieliński zapisujący się w historii Interu golem na wagę zwycięstwa w derbach i Manuel Locatelli poza golem ciągnął Starą Damę na swoich plecach. Duet napastników w jedenastce 25. kolejki stworzyli Andrea Pinamonti, który miał udział przy obu trafieniach, notując gola i asystę. Druga „dziewiątka” to Donyell Malen, który wszedł do Romy z przytupem, zdobywając kolejny dublet.