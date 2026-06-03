Inter Mediolan wziął na radar ważnego piłkarza Romy

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Gianluca Mancini przykuł uwagę Interu Mediolan

Inter Mediolan nie może być pewny zatrzymania Alessandro Bastoniego oraz Yanna Bissecka, którzy wzbudzają coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Obaj defensorzy znajdują się na radarach czołowych europejskich klubów, dlatego ich przyszłość pozostaje niepewna. Wiele wskazuje na to, że mistrzowie Włoch będą zmuszeni do wzmocnienia linii obrony podczas najbliższego letniego okna transferowego. Władze giganta Serie A już teraz analizują dostępne opcje, aby odpowiednio przygotować się na ewentualne odejście jednego z kluczowych zawodników.

Jak poinformował Ekrem Konur, mediolańczycy mogą w tym celu osłabić swojego ligowego rywala. Z najnowszych doniesień wynika bowiem, że na celowniku Interu znalazł się Gianluca Mancini, który od kilku lat stanowi ważny punkt defensywy Romy. Klub ze Stadio Giuseppe Meazza chce wykorzystać fakt, że kontrakt 30-letniego stopera obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku. Dzięki temu włoski potentat liczy na przeprowadzenie transferu za kwotę niższą od oczekiwań rynkowych.

Mancini z powodzeniem reprezentuje barwy drużyny Giallorossich od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Olimpico z Atalanty Bergamo. Początkowo występował w Rzymie na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za łączną kwotę około 26 milionów euro. W zakończonym sezonie doświadczony obrońca rozegrał 45 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Według serwisu „Transfermarkt” wartość reprezentanta Włoch wynosi obecnie mniej więcej 15 milionów euro.