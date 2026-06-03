Manchester United dopiął swego. Hit z Serie A potwierdzony

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Manchester United pozysał pomocnika

Wszystko wskazuje na to, że Manchester United właśnie sfinalizował rozmowy w sprawie pozyskania trzykrotnego reprezentanta Brazylii. Ederson już od dłuższego czasu był obserwowany przez Czerwone Diabły, jednak dopiero teraz trzecia drużyna poprzedniego sezonu Premier League zdołała osiągnąć porozumienie z pracodawcą 26-latka.

Wszechstronny pomocnik w lecie 2022 roku zamienił Salernitanę na Atalantę. Klub z Bergamo zapłacił za niego blisko 23 milion euro. Po czterech latach spędzonych w szeregach Orobicich czas na kolejny krok w karierze. Fabrizio Romano nie ma wątpliwości – Manchester jest już pewny transferu byłego gracza Corinthians.

Ederson ma kosztować United przynajmniej 45 milionów euro. Przynajmniej, ponieważ w umowie zawarto także bonusy uzależnione od występów i osiągnięć piłkarza. Brazylijczyk podpisze kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku, z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. W tym sezonie jego dorobek ofensywny to trzy gole i dwie asysty w 41 meczach.