Juventus może sprowadzić piłkarza, który w przeszłością grał w Serie A. Na ich radarze znalazł się Justin Kuivert z Bournemouth. Holender będzie obserwowany przez Starą Damę podczas Mistrzostw Świata 2026 - donosi Ekrem Konur.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Justin Kluivert będzie obserwowany przez Juventus

Juventus powoli kończy tworzyć transferową listę życzeń. Jak się okazuje, znalazło się na niej zaskakujące nazwisko. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań Starej Damy znalazł się Justin Kluivert, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth. Reprezentant Holandii będzie obserwowany przez włoski zespół podczas zbliżających się Mistrzostw Świata 2026.

Justin Kluivert miał już okazję występować na boiskach Serie A. Holender w przeszłości reprezentował barwy AS Romy. Zawodnik nie zaliczył wówczas udanej przygody, ponieważ nie wykazywał się jeszcze boiskową dojrzałością. Nie potrafił na dłuższą metę ustabilizować formy. Dziś piłkarz Bournemouth jest zdecydowanie innym graczem i zainteresowanie Juventusu nie powinno dziwić.

Sam Justin Kluivert z pewnością liczy, że nadchodzący mundial będzie kolejnym przełomomem w jego karierze. Holenderski skrzydłowy ma ambicje, aby grać w jeszcze lepszych zespołach. Juventus może latem wyciągnąć do niego rękę. Ale nic nie jest jeszcze w tej kwestii przesądzone. Zawodnik musi zaimponować Bianconerich podczas mundialu.

Justin Kluivert w poprzednim sezonie rozegrał 21 spotkań w koszulce Bournemouth. Reprezentant Holandii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców.