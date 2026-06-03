Chelsea chce gwiazdora Juventusu. Xabi Alonso działa na rynku

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Andrea Cambiaso przymierzany do Chelsea

Xabi Alonso został jakiś czas temu ogłoszony nowym trenerem Chelsea. Hiszpański szkoleniowiec zamierza zbudować zespół The Blues według własnej wizji, dlatego podczas letniego okna transferowego można spodziewać się zarówno nowych nabytków, jak i odejść. Niepewna pozostaje przyszłość Marca Cucurelli, który wzbudza zainteresowanie kilku klubów. W związku z tym londyńczycy już teraz analizują rynek w poszukiwaniu potencjalnego następcy doświadczonego obrońcy.

Jak informuje włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia lewej strony defensywy w Chelsea jest Andrea Cambiaso. Zawodnik Juventusu od kilku kampanii należy do czołowych bocznych obrońców w całej Serie A i od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań europejskich gigantów. Sprowadzenie 26-letniego Włocha nie będzie jednak łatwe, ponieważ zainteresowanie jego usługami wykazuje również Manchester City. Chelsea musiałaby więc wygrać rywalizację z innym angielskim potentatem.

Andrea Cambiaso trafił do drużyny Bianconerich w 2022 roku z Genoi za około 15 milionów euro. Sezon 2022/2023 spędził na wypożyczeniu w Bolonii, po czym wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie ekipy Starej Damy. W minionej kampanii rozegrał 47 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Kontrakt 19-krotnego reprezentanta Włoch obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a jego wartość rynkowa wynosi obecnie mniej więcej 20 milionów euro.