Czerwona kartka, zwroty akcji i Zieliński z golem. Hit Inter – Juventus nie zawiódł [WIDEO]

Piotr Zieliński dał wygraną Interowi w Derby d’Italia
Inter Mediolan i Juventus to ekipy, które przed sobotnim starciem znajdowały się w czołówce tabeli ligi włoskiej. W każdym razie każdej z drużyn przyświeca inny cel. Nerazzurri celują w mistrzostwo Serie A. Z kolei Stara Dama ma plan, aby przede wszystkim znaleźć się w TOP 4 na koniec sezonu. Jednocześnie rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiadała się wybornie. Dla kibiców ważne było to, że od pierwszej minuty zawody na boisku zaczął Piotr Zieliński.
W pierwszym kwadransie meczu zespołem bardziej aktywnym wydawał się goście, ale nie miało to przełożenia na oddawane strzały. Ekipa z Mediolanu z kolei pierwszą akcję wypracowała sobie w 17. minucie i została ona zakończona golem. Po zagraniu Luisa Henrique piłka odbiła się od Andrei Cambiaso, co kompletnie zmyliło Michele Di Gregorio i Inter po golu samobójczym wyszedł na prowadzenie.
Turyńczycy odpowiedzieli w 26. minucie i tym razem zawodnik Juve trafił do odpowiedniej bramki. Cambiaso wykorzystał zagranie od Westona McKenniego. Co prawda już wcześniej Jonathan David powinien skierować piłkę do siatki, ale skiksował. Na szczęście dla niego 19-krotny reprezentant Włoch stanął na wysokości zadania i do przerwy był remis.
Jeszcze przed przerwą jednak mocno skomplikowała się sytuacja Bianconerich. Pierre Kalulu po uderzeniu ręką Alessandro Bastoniego został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką i goście musieli kończyć spotkanie w osłabionym zestawieniu.
Mimo gry w osłabieniu w drugiej części spotkania Juventus starał się niepokoić defensywę rywali. Bliski zdobycia bramki był w 51. minucie Fabio Miretti, ale jego strzał obronił golkiper Czarno-niebieskich. Inter natomiast bliski szczęścia był w 67. minucie za sprawą Hakana Calhanoglu, lecz jego uderzenie zatrzymał bramkarz Juve.
14 minut przed końcem spotkania ekipa z Mediolanu objęła prowadzenie. Francesco Pio Esposito sprawdził się w roli jokera. Zawodnik pojawił się na boisku w 66. minucie i to był strzał w dziesiątkę trenera Cristiana Chivu. Młody napastnik oddał skuteczny strzał głową po centrze Federico Dimarco. Na tym jednak nie było koniec emocji. Manuel Locatelli w 84. minucie doprowadził do wyrównania i mecz wciąż był nierozstrzygnięty.
Gdy wydawało się, że starcie w Mediolanie zakończy się remisem, to błysnął reprezentant Polski. Zieliński w 90. minucie ustalił rezultat rywalizacji na 3:2. Doświadczony pomocnik zdobył swoją piątą bramkę w tej kampanii Serie A i kolejny raz potwierdził swoją świetną dyspozycję.
Mediolańska drużyna dzięki sobotniej wygranej umocniła się na pozycji lidera ligi włoskiej, mając 61 punktów na koncie. Inter w tej kampanii wygrał 20 meczów, raz zremisował i tylko cztery razy przegrał. Juventus natomiast przegrał po raz piąty w sezonie, mając aktualnie 46 oczek. Już w środku tygodnia obie ekipy zagrają w Lidze Mistrzów. Mediolańczycy zmierzą się na wyjeździe z Bodo/Glimt, a Stara Dama w Turcji zagra z Galatasaray.
Inter Mediolan – Juventus 3:2 (1:1)
1:0 Andrea Cambiaso 17′ (sam.)
1:1 Andrea Cambiaso 26′
2:1 Francesco Pio Esposito 76′
2:2 Manuel Locatelli 83′
3:2 Piotr Zieliński 90′