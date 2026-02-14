Czerwona kartka, zwroty akcji i Zieliński z golem. Hit Inter – Juventus nie zawiódł [WIDEO]

Inter Mediolan w hicie 25. kolejki Serie A okazał się lepszy od Juventusu (3:2). Bohaterem meczu został Piotr Zieliński, który 90. minucie strzelił zwycięskiego gola.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Inter Mediolan - Juventus

Piotr Zieliński dał wygraną Interowi w Derby d’Italia

Inter Mediolan i Juventus to ekipy, które przed sobotnim starciem znajdowały się w czołówce tabeli ligi włoskiej. W każdym razie każdej z drużyn przyświeca inny cel. Nerazzurri celują w mistrzostwo Serie A. Z kolei Stara Dama ma plan, aby przede wszystkim znaleźć się w TOP 4 na koniec sezonu. Jednocześnie rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiadała się wybornie. Dla kibiców ważne było to, że od pierwszej minuty zawody na boisku zaczął Piotr Zieliński.

W pierwszym kwadransie meczu zespołem bardziej aktywnym wydawał się goście, ale nie miało to przełożenia na oddawane strzały. Ekipa z Mediolanu z kolei pierwszą akcję wypracowała sobie w 17. minucie i została ona zakończona golem. Po zagraniu Luisa Henrique piłka odbiła się od Andrei Cambiaso, co kompletnie zmyliło Michele Di Gregorio i Inter po golu samobójczym wyszedł na prowadzenie.

𝐋𝐔𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐍𝐑𝐈𝐐𝐔𝐄, 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈! ⚫🔵



Ale… jak to wpadło?! Co za prezent od Juventusu! 🎁 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/aL8qrwbI9E — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2026

Turyńczycy odpowiedzieli w 26. minucie i tym razem zawodnik Juve trafił do odpowiedniej bramki. Cambiaso wykorzystał zagranie od Westona McKenniego. Co prawda już wcześniej Jonathan David powinien skierować piłkę do siatki, ale skiksował. Na szczęście dla niego 19-krotny reprezentant Włoch stanął na wysokości zadania i do przerwy był remis.

𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐀 𝐂𝐀𝐌𝐁𝐈𝐀𝐒𝐎 𝐍𝐀 𝐑𝐄𝐌𝐈𝐒 𝐖 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐀𝐂𝐇 ⚔️



Szybka rehabilitacja zawodnika Juve po straconym golu! 💪 No to rozkręca nam się meczycho! 🚂 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/Oa3XkZkpyg — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2026

Jeszcze przed przerwą jednak mocno skomplikowała się sytuacja Bianconerich. Pierre Kalulu po uderzeniu ręką Alessandro Bastoniego został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką i goście musieli kończyć spotkanie w osłabionym zestawieniu.

A we Włoszech… dymy! 💥 Co tam się działo 🤯



Pierre Kalulu wylatuje z czerwoną kartką po tej akcji! 🟥 Opinia? 🤔 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/SAiEHCNbUD — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2026

Mimo gry w osłabieniu w drugiej części spotkania Juventus starał się niepokoić defensywę rywali. Bliski zdobycia bramki był w 51. minucie Fabio Miretti, ale jego strzał obronił golkiper Czarno-niebieskich. Inter natomiast bliski szczęścia był w 67. minucie za sprawą Hakana Calhanoglu, lecz jego uderzenie zatrzymał bramkarz Juve.

14 minut przed końcem spotkania ekipa z Mediolanu objęła prowadzenie. Francesco Pio Esposito sprawdził się w roli jokera. Zawodnik pojawił się na boisku w 66. minucie i to był strzał w dziesiątkę trenera Cristiana Chivu. Młody napastnik oddał skuteczny strzał głową po centrze Federico Dimarco. Na tym jednak nie było koniec emocji. Manuel Locatelli w 84. minucie doprowadził do wyrównania i mecz wciąż był nierozstrzygnięty.

💪 𝐏𝐈𝐎, 𝐏𝐈𝐎, 𝐏𝐈𝐎! 💪



Zrobił to idealnie! 🎯 Inter przełamuje turyński mur po długich minutach bicia w niego głową! 🧱 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/3sFqfrVU15 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2026 𝐉𝐔𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐒 𝐎𝐃𝐃𝐘𝐂𝐇𝐀! 😮‍💨😮‍💨😮‍💨



Manuel Locatelli dostarcza tlen swojej ekipie! ⚽🔥 Stara Dama pokazuje charakter w osłabieniu! 💪 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/k8sJdml0sM — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2026

Gdy wydawało się, że starcie w Mediolanie zakończy się remisem, to błysnął reprezentant Polski. Zieliński w 90. minucie ustalił rezultat rywalizacji na 3:2. Doświadczony pomocnik zdobył swoją piątą bramkę w tej kampanii Serie A i kolejny raz potwierdził swoją świetną dyspozycję.

𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐈 🇵🇱 𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐑𝐎 𝐓𝐎 𝐙𝐀𝐌𝐘𝐊𝐀! ⚽🎯



Szaleństwo w Mediolanie, co za historia! 🎢 Zieliński daje zwycięstwo Interowi w derbach z Juventusem! 👏 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/ubBisn7rJY — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2026

Mediolańska drużyna dzięki sobotniej wygranej umocniła się na pozycji lidera ligi włoskiej, mając 61 punktów na koncie. Inter w tej kampanii wygrał 20 meczów, raz zremisował i tylko cztery razy przegrał. Juventus natomiast przegrał po raz piąty w sezonie, mając aktualnie 46 oczek. Już w środku tygodnia obie ekipy zagrają w Lidze Mistrzów. Mediolańczycy zmierzą się na wyjeździe z Bodo/Glimt, a Stara Dama w Turcji zagra z Galatasaray.

Inter Mediolan – Juventus 3:2 (1:1)

1:0 Andrea Cambiaso 17′ (sam.)

1:1 Andrea Cambiaso 26′

2:1 Francesco Pio Esposito 76′

2:2 Manuel Locatelli 83′

3:2 Piotr Zieliński 90′